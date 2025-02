Freddo polare, cerchiate questa data sul calendario: non si potrà uscire di casa!

Sarà un mese di Febbraio molto freddo e nei prossimi giorni è prevista una nuova terribile ondata e un freddo che sembra pronta a condizionare tutto. Temperature destinate a calare in maniera di più, e i numeri parlano chiaro. Ne ha parlato nelle ultime ore un grande esperto del settore ed uno che di consigli ne sa qualcosa.

Il colonnello Mario Giuliacci ha parlato ai microfoni di Fanpage ed ha trattato di questo costante tempo piuttosto freddo e ha fatto chiarezza: “E’ previsto un crollo delle temperature che va fino a sotto i 10 gradi al Nord e invece intorno ai 5-6 gradi per quel che riguarda il Sud”, ha chiarito Giuliacci affermando che tra domenica 16 e Mercoledi 19 Febbraio ci sarà un grosso freddo. Freddo ma con il sole e il maltempo avverrà solo prima e nel periodo di San Valentino.

Un’ondata di freddo e le temperature scenderanno notevolmente, e in generale nelle prossime ore ci saranno nuove perturbazioni, piogge deboli e moderate in tutto il Nord Italia tranne il Piemonte dove il clima sarà freddo ma non è prevista pioggia. Inoltre è prevista una serie di piogge provenienti dalla Spagna al centro e sono previste piogge su Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna e bisogna fare attenzione.

Meteo, oltre al freddo prevista anche la neve

Giuliacci ha parlato del grande freddo ma anche della neve e sempre durante l’intervista a Fanpage ha raccontato: “Dalla giornata di mercoledi ci saranno deboli nevicate sull’Alto Adige, mentre venerdi correnti fredde porteranno vento freddo e non è escluso che qualche fiocco di neve possa cadere anche sul Vesuvio”, ha detto poi a sorpresa.

Se nei prossimi 3-4 giorni è prevista una grande pioggia le cose cambieranno nella giornata di domenica dove il meteo prevede freddo al posto delle piogge e il noto esperto televisivo di meteo ha spiegato: “Cesseranno le precipitazioni, le piogge e le nevicate e non ci saranno fenomeni particolarmente rilevanti ma un’ondata di freddo al Centro Nord con temperature in maniera costante sotto i 10 gradi”. Cosi il noto esperto di meteo ha concluso il suo pensiero chiarendo: “Il tempo sarà bello ovunque ma allo stesso tempo sarà più freddo” e questo vale per tutta Italia.

Insomma questo Febbraio continua a dare determinate avvisaglie, il freddo è alle porte e proseguirà anche nelle prossime settimane.