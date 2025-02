“Si è fatto male”, paura a Sanremo: uno dei protagonisti cade dalle scale dietro le quinte

Rovinosa caduta dalle scale e tanta paura a Sanremo per lo scivolone subito dietro le quinte da uno dei protagonisti del Festival.

Le scale di Sanremo, si sa, fanno venire i sudori freddi a tutti. In tanti, tra presentatori, ospiti e cantanti, hanno pagato pegno alla scalinata dell’Ariston. Le cadute ormai sono diventate un grande classico, quasi una gag. Tra le vittime delle edizioni passate ricordiamo Michelle Hunziker, finita a pancia a terra dopo essere stata tradita dall’abito nella serata finale dell’edizione 2007.

Caduta non meno rovinosa per Sabrina Impacciatore nel 2018. L’attrice, che indossava un abito degno di una principessa delle fiabe, riuscì a evitare il volo dalla famigerata scalinata, ma non l’inciampo alla fine dei gradini, altro grande classico sanremese. Anche la vincitrice della scorsa edizione, Angelina Mango, è caduta sulle scalette che collegano la platea al palco.

A tradire la trionfatrice di Sanremo 2024 furono le altissime zeppe, così come a far scivolare Bianca Balti, co-conduttrice nel 2013, furono i tacchi vertiginosi. La modella ritrovò quasi subito l’equilibrio perduto e per evitare nuovi incidenti di percorso la seconda volta scese da scalza le scale. Nella serata di ieri le temibili scale sanremesi hanno colpito ancora.

A cadere per prima quest’anno è stata Francesca Michielin: durante le prove la cantautrice di Bassano del Grappa ha rimediato un infortunio che l’ha costretta a indossare un tutore. La seconda vittima delle prove è stato Kekko, il frontman dei Modà, anche lui caduto dalle scale durante le prove della prima serata della kermesse canora.

A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli: «Dopo Michielin un altro incidente. Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte» ha scritto la giudice di Ballando con le stelle, una delle presenze fisse al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan. La voce della band milanese si sarebbe fatta male a una costola a causa dello scivolone.

L’allarme comunque è rientrato. Kekko si è presentato regolarmente sul palco dell’Ariston per il primo appuntamento con il Festival di Sanremo 2025, dove ha cantato insieme ai suoi Modà il brano “Non ti dimentico”, una canzone che affronta temi come quelli della memoria e della perdita: è la storia di un amore che malgrado tutto sembra incancellabile dai ricordi.

Francesca Michielin invece l’ha buttata sull’ironia per esorcizzare il suo infortunio: «Nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni!» ha scritto sul suo profilo Instagram con tanto di foto con vista sul tutore che le bloccava la gamba incidentata.