In un futuro non troppo lontano si dirà addio al bidet: sarà questa la nuova tendenza

Il bidet serve per l’igiene intima e personale, in particolare dopo l’uso del bagno. È molto diffuso in paesi come l’Italia, la Francia, il Portogallo e il Giappone, ma meno comune in altri luoghi come gli Stati Uniti o il Regno Unito, anche se lentamente, sono sempre di più i paesi che decidono di approcciare al suo utilizzo.

Il bidet all’interno dei nostri bagni è un elemento che di certo non può mancare e che completa in modo ottimale lo stile adottato in casa. Esistono tantissimi modelli e diverse forme, che si integrano con gli altri elementi, creando un ambiente unico e confortevole. È possibile scegliere tra le tipologie classiche, fino ad arrivare a delle linee più moderne, come quelli a sospensione. Ma, indipendentemente dal suo aspetto estetico, ciò che conta è l’uso importante che ne andremo a fare.

Addio al classico bidet: è questa la tendenza per i prossimi anni

Tuttavia, proprio come capita per la moda classica, anche gli interni di casa andranno soggetti a ciò che più va di tendenza in quel momento, ma soprattutto ci sarà sempre uno sguardo al futuro e che permetterà di approcciare a nuovi prodotti sempre più all’avanguardia. Ebbene, sembrerebbe che in tempo non proprio lontanissimo il bidet abbia le ore contate e si appresta ad essere sostituito da un elemento completamente diverso.

Ma quale sarebbe questa alternativa destinata a sostituire il classico bidet? Ebbene, l’oggetto in questione e già noto a molti, ma nei prossimi anni salirà in vetta e prenderà definitivamente il posto del bidet. Stiamo parlando della doccetta igienica, conosciuta anche con il nome doccino e presente già in molti bagni all’estero. Uno strumento decisamente pratico e comodo, che permette una corretta igiene personale.

Si tratta di un soffione piccolo dotato di un tubo flessibile che in genere viene fissato accanto al WC. In questo modo, dopo aver svolto i propri bisogni fisiologici, si potrà prendere il doccino e si potrà usare stando seduti comodamente sul water. Un ottimo strumento che elimina definitivamente l’ingombro del bidet, ma che soprattutto impedirà un consumo eccessivo di acqua. Insomma, una pratica che qui da noi non è ancora molto usata, ma che a breve riuscirà ad ottenere l’importanza che merita, permettendo di rimuovere definitivamente il bidet dai nostri bagni.