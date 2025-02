È finita per la serie tv più seguita su Mediaset: niente nuova stagione!

Fan disperati per la fine della serie più amata di Mediaset. Non ci sarà un'altra stagione: la conclusione è tragica.

Prosegue il filone delle serie televisive su Mediaset. Negli anni l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha conquistato il pubblico con prodotti sempre più sofisticati dal punto di vista della trama e anche i cast degli attori hanno messo in mostra un deciso cambio di passo sul piano della qualità. Insomma, la serie tv restano sempre un fiore all’occhiello di Mediaset.

Alcuni sceneggiati, inutile dirlo, hanno riscosso più successo di altri. Negli ultimi anni Mediaset ha puntato molto sulle soap turche, destinate ad avere un successo paragonabile alle telenovelas latinoamericane – alcune diventate un cult come Topazio e Anche i ricchi piangono – che hanno caratterizzato il panorama televisivo di casa nostra a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Pensiamo solo a Terra Amara o a My home my destiny. Insomma: le “dizi” mancinao ascolti e Mediaset continua a proporne in quantità a un pubblico appassionato del genere “soap”. Ma per la serie più seguita sulle reti del Biscione non ci sarà nulla da fare: è finita e non ci sarà una nuova stagione, ecco perché.

Niente nuova stagione per la serie più fortunata di Mediaset

Lo scorso 4 febbraio è stata una data triste per il pubblico di Endless Love. L’ultimo episodio andato in onda su Canale 5 ha avuto un epilogo a dir poco tragico: Kemal, finito nella diabolica trappola architettata da Emir, si è fatto saltare in aria insieme al suo persecutore, il villain per eccellenza della soap vincitrice nel 2017 del prestigioso International Emmy Award.

A Nihan non rimarrà che rassegnarsi alla perdita del suo uomo. Le resterà la piccola Deniz, frutto del loro amore. Kemal, vistosi ormai spacciato, ha sacrificato sé stesso calpestando uno degli ordigni disseminati nel campo minato predisposto da Emir, portandosi dietro anche l’uomo che a lungo ha terrorizzato Nihan.

Da tempo i fan di Endless Love si chiedono se ci sarà una terza stagione della dizi entrata nel cuore del pubblico italiano. A alimentare questa speranza hanno contribuito anche diverse fake news. Qualcuno si è spinto perfino a mettere in circolazione trame inventate di sana pianta su un possibile ritorno di Kemal, miracolosamente sopravvissuto all’esplosione.

Secondo queste trame “alternative” (completamente fasulle) Kemal sarebbe ancora vivo ma avrebbe perso la memoria a causa della tremenda deflagrazione. Solo dopo diversi anni farebbe ritorno a casa in un ipotetico Endless Love 3. La realtà è che non ci sarà una terza stagione della soap con Nihan e Kemal: la puntata del 4 febbraio è stata l’ultima della serie.

Al posto di Endless Love Mediaset ha inserito in palinsesto un’altra soap turca: “Tradimento“, con protagonista Vahide Perçin, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. La nuova dizi, trasmessa inizialmente solo la domenica sera, andrà in onda ogni pomeriggio prima di Uomini e donne.