Ho risolto i fastidi del mal di testa senza farmaci: con questi rimedi sto subito meglio

Il mal di testa può avere molte cause, tra cui stress, stanchezza, tensione muscolare, disidratazione o problemi più seri come emicrania o sinusite. Nella maggior parte dei casi, inizia con un fastidio lieve, facilmente gestibile, fino poi ad arrivare ad una condizione insopportabile e che spesso rende difficile anche proseguire la giornata.

Riuscire a gestire i fastidi provocati dal mal di testa non è affatto una cosa semplicissima, soprattutto quando questi sono così forti da diventare quasi invalidanti. In alcuni casi estremi, infatti, i dolori sono così persistente, da richiedere buio, occhi chiusi e distendersi a letto e tutto ciò ovviamente non sempre è possibile. Come se non bastasse, spesso il dolore si irradia anche ad altre parti del colpo, peggiorando notevolmente la situazione.

Come alleviare i fastidi del mal di testa senza utilizzare farmaci

Quando il mal di testa diventa incalzante, l’unica cosa possibile è quella di assumere qualche medicinale capace di alleviare i fastidi nel giro di qualche minuto. Tuttavia, non sempre deve essere l’unica scelta da prendere in considerazione, soprattutto se per divere motivazioni, l’uso dei farmaci è sconsigliata. In questo caso, è possibile provare qualche rimedio naturale capace di far calmare subito il mal di testa, diminuendo i fastidi e quella sensazione di malessere generale.

A differenza di quello che si possa pensare, esistono dei rimedi e delle piccole tecniche da adottare e che aiuteranno a far passare il mal di testa senza dover per forza ricorrere all’utilizzo di farmaci. Ecco alcuni dei nostri consigli:

Bere acqua: se il mal di testa è causato da disidratazione, bere un bicchiere d’acqua può aiutare ad alleviare immediatamente il dolore; Riposo e relax: laddove possibile, trovare un ambiente tranquillo e riuscire a rilassarsi, magari con poca luce, può aiutare notevolmente; Impacchi freddi o caldi: un panno freddo sulla fronte o caldo sulla nuca può alleviare la tensione; Massaggi: massaggiare le tempie o la zona del collo per ridurre la tensione; Bere un caffè: alla base di molti analgesici c’è proprio la caffeina, quindi provare a bere un caffè, meglio se amaro, aiuta notevolmente a ridurre il mal di testa; Succo di limone: non appena si inizia ad avvertire un leggero fastidio, bere del succo di limone bloccherà il mal di testa e lenirà anche i primi disturbi.

Ovviamente, questi sono dei semplici rimedi che nella maggior parte dei casi funzionano, tuttavia, se il mal di testa non dovesse passare anzi, persiste anche nei giorni seguenti, è sempre meglio consultare il proprio medico di fiducia, che saprà indicare la giusta terapia.