Salta tutto a Sanremo, non salirà sul palco dell’Ariston: batosta Carlo Conti

Pessime notizie per Carlo Conti. Un volto notissimo non sarà presente sul palco dell'Ariston: tutto saltato a Sanremo.

Tris d’assi sul palco di Sanremo per il primo Festival del post-Amadeus. Carlo Conti ha voluto accanto a sé altri due mostri sacri della conduzione televisiva come Antonella Clerici e Gerry Scotti, gli amici storici che lo hanno accompagnato durante il primo appuntamento dell’11 febbraio 2025 con la kermesse canora più famosa d’Italia.

Nelle altre serate del Festival il presentatore fiorentino invece avrà al suo fianco altri volti noti del piccolo schermo. Nella seconda serata lo accompagnerà un trio d’eccezione: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tutto al femminile invece il terzetto della terza serata sanremese: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Venerdì 14 febbraio (quarta serata) ci sarà spazio per Mahmood e Geppi Cucciari. Infine a chiudere iSanremo nella serata finale del 15 febbraio a fianco del conduttore ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Qualcun altro però non salirà sul palco della 75^ edizione del Festival. Duro colpo per Carlo Conti.

La stella della tv dice no a Sanremo: niente da fare per Carlo Conti

Stando alle indiscrezioni, Carlo Conti a Sanremo 2025 avrebbe voluto al suo fianco la “first lady” della televisione: Maria De Filippi, per un bis della fortunata esperienza del 2017, quando la conduttrice pavese fu tra i grandi protagonisti dal palco dell’Ariston. Stavolta però Maria ha declinato l’invito, rivela Dagospia.

«Ha detto no», fa sapere la rassegna stampa online curata da Roberto D’Agostino che non ha svelato dettagli sui retroscena del “gran rifiuto” della signora della tv italiana. Come abbiamo visto, ci saranno altri nomi noti del mondo dello spettacolo ad accompagnare Carlo Conti nel corso delle cinque serate sanremesi dedicate alle canzoni italiane.

Nel frattempo Mediaset in occasione del Festival ha scelto la linea della “non contrapposizione”. Nessuna sfida diretta insomma alla competizione canora condotta da Carlo Conti: una replica di quanto successo due anni fa, quando i vertici dell’azienda decisero di non confrontarsi in maniera aperta con il Festival di Sanremo.

Proprio la trasmissione di Maria De Filippi – C’è posta per te – non andrà in onda sabato 15 febbraio, la serata finale del Festival. Al suo posto Canale 5 trasmetterà un film. Il people show dei sentimenti – che quest’anno viaggia a una media di 4,6 milioni di spettatori e il 30% di share – riprenderà regolarmente il 22 febbraio dopo la settimana di stop.

Nettamente battuto ‘Ora o mai più’. Il talent show di Rai 1 condotto da Marco Liorni è rimasto fermo al 16-17% di share e a appena 2 milioni di spettatori. Troppo forte la concorrenza del programma di Maria De Filippi, capace di raggiungere anche punte del 35% di share durante la messa in onda nel serale.