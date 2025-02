Ansia Manuel Bortuzzo: è successo durante un parcheggio [Foto]

Tra gli sportivi azzurri che godono di maggiore ammirazione da parte del pubblico c’è senza dubbio anche Manuel Bortuzzo, esempio di talento e forza mentale a prescindere dalle avversità a cui la vita lo ha messo di fronte.

Il nuotatore italiano classe 1999 ha visto sconvolte vita e carriera nel 2019 quando fuori da un pub romano a causa di uno scambio di identità fu vittima di una sparatoria, che gli ha provocato una lesione spinale la quale lo ha lasciato semi-paralizzato. Eppure il nuotatore triestino ha saputo reinventarsi trovando la forza di ripartire immediatamente senza accantonare i propri sogni, ed anzi alimentandoli sotto un’altra luce.

Manuel Bortuzzo è quindi diventato ben presto un esempio da seguire anche per i più giovani col suo straordinario ritorno in vasca e quella medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nei 100 metri rana SB4 che l’ha proiettato nell’olimpo dei grandissimi.

A maggio compirà 26 anni e nella vita ha già attraversato difficoltà immense, riuscendo sempre a ripartire. Talentuoso, tenace, forte ed anche molto ironico: Manuel Bortuzzo ha conquistato i fan anche sui social a suon di post, video e storie.

Manuel Bortuzzo su Instagram: il video che ha incuriosito i tifosi

Proprio da Instagram arriva l’ultima piccola avventura di Manuel Bortuzzo, che con una story delle scorse ore ha portato con se i fan in una ordinaria mattinata in auto.

Nel video in questione si vede il nuotatore alla guida con felpa ed occhiali in totale tranquillità prima di girare lo sguardo attirato da un qualcosa in particolare. Nello specifico a fare chiarezza è la descrizione sulla storia che recita: “Quando per parcheggiare ti sfiora la macchina”. Un chiaro riferimento a qualcuno che nell’intento di parcheggiare ha evidentemente toccato l’auto dello stesso Bortuzzo, che ha repentinamente cambiato espressione.

Un momento fugace che Manuel ha saputo quindi raccontare e racchiudere con la solita ironia. La stessa che un paio di settimane fa gli ha permesso di pubblicare su Instagram un post in piedi in cucina con scritto: “Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95. Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre”.