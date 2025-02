Pauroso incidente scuote il mondo dello sport, è in terapia intensiva: pregano i tifosi

Un brutto incidente tiene in ansia i tifosi. L'atleta in questione ha riportato diverse fratture ed è attualmente in terapia intensiva

Scatta l’allarme per un famoso ciclista che è alle prese con le bruttissime conseguenze di un incidente che tiene tutti col fiato sospeso.

Si tratta di Merhawi Kudus classe 1994 eritreo del team Burgos Burpellet BH che è caduto in discesa lo scorso 2 febbraio a margine del GP La Marseillaise finendo ricoverato in terapia intensiva a causa degli ingenti danni fisici subiti con l’impatto. Conseguenze importanti per Kudus che ha inevitabilmente dovuto abbandonare subito la gara per essere trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino in quel di Marsiglia.

Una disavventura di cui la squadra ha dato notizia solo nelle scorse ore proprio su richiesta dello stesso corridore, come specificato nella nota ufficiale attraverso la quale la Burgos Burpellet BH fornisce i dettagli sull’accaduto e sulle condizioni del ciclista 31enne.

I primi esami medici effettuati in relazione all’atleta eritreo hanno rivelato diverse fratture e un possibile pneumotorace.

Dramma nel mondo dello sport: Merhawi Kudus ricoverato in terapia intensiva dopo una caduta

Successivamente, come evidenziato dalla nota pubblicata dal team di Kudus, il ciclista è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva di un altro ospedale di Marsiglia, dove nella mattinata di lunedì 3 febbraio sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno confermato la presenza di diverse fratture a livello delle arcate costali, delle vertebre lombari e dell’osso sacro, “nonché di una contusione polmonare con emo-pneumotorace“.

Si apprende inoltre che Kudus resta ricoverato in ospedale ed in costante contatto con i medici della squadra. Lo stesso team fa sapere che il corridore verrà trasportato in settimana all’ospedale di Burgos mentre dal punto di vista delle cure si procederà per ora con un ‘trattamento conservativo’ sperando in una evoluzione positiva dei problemi riscontrati con il terribile incidente, evitando eventualmente, se possibile, interventi chirurgici.

Dal punto di vista dei tempi di recupero il team ha evidenziato: “Il ciclista sarà lontano dalle competizioni per un periodo di tempo considerevole, pertanto non è ancora stata stabilita una stima della durata della sua assenza”.

Il lungo comunicato si chiude quindi con un augurio di pronta guarigione per Merhawi Kudus, sfortunato atleta che è alle prese con una delle sfide più importanti che la vita gli ha messo di fronte fino a questo momento. Il classe 1994, professionista dal 2014, ha siglato proprio da quest’anno un biennale con Burgos, e spera di poter tornare presto in sella.