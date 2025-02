Se non vuoi ricevere multe non devi mai percorrere questa strada: ti beccano anche più volte al giorno

C’è una strada che gli automobilisti farebbero bene a segnarsi. Sì, perché qui fioccano multe che è un piacere. Prestare attenzione a semafori o a divieti di sosta potrebbe non essere sufficienti. Anche i conducenti convinti di essere rispettosi delle regole della circolazione stradale rischiano di trovarsi con un bel po’ di verbali sulle spalle (e sulle tasche).

Insomma, parliamo di una strada diventata ormai l’incubo degli automobilisti. Percorrendola si rischia di essere “beccati” anche più volte al giorno. Come è accaduto al malcapitato che si è visto multare ben tredici volte in pochi giorni! Se non è un record, poco ci manca. Vediamo dove si trova la strada dove piovono multe a volontà.

Attenzione a questa strada: fioccano le multe!

Una delle strade più conosciute per l’alto numero di multe è la via Laurentina, a Roma. Il tratto più “rischioso” in verità è lungo appena 8 chilometri: è il tragitto compreso tra il cimitero e il bivio delle Quattro Strade, al confine con Pomezia.. Il problema è essenzialmente il limite di velocità (ridotto a 50 km/h), molto difficile da osservare.

Parliamo infatti di una strada molto scorrevole, dai lunghi rettilinei, una larga carreggiata e per di più a volte in pendenza. Di fatto questa situazione ha fatto impennare il numero delle multe. L’abbassamento a 50 km/h è stato giustificato per ragioni legate alla sicurezza stradale. Ma molti automobilisti affermano che su una strada come questa un limite simile è irrealistico.

Sta di fatto che le multe volano. Ne sa qualcosa la donna che in pochi giorni si è vista recapitare 13 verbali per il mancato rispetto dei limiti di velocità su quel tratto della Laurentina, dove la polizia locale ha posizionato ben cinque autovelox che a quanto pare fanno bene (anche troppo) il loro lavoro, anche perché si trovano in punto spesso poco visibili per chi guida.

Insomma: il fatto ha suscitato aspre polemiche da parte degli automobilisti che accusano il Comune di voler fare cassa con i soldi delle multe anziché pensare davvero a assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Molti multati hanno deciso di fare ricorso per contestare sia la legittimità del limite a 50 km/h che la corretta segnalazione degli autovelox,

A supporto degli automobilisti sono intervenute le associazioni dei consumatori, sottolineando come l’altissimo numero di multe sia indicativo di una gestione non brillante del traffico e dei limiti di velocità. Secondo le associazioni consumeriste a forza di imporre limiti inadeguati alla circolazione stradale c’è il rischio di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.