È un sogno, volo aereo a 1 euro: come prenotare immediatamente

Trovare biglietti a 1 euro non è un sogno: è una possibilità concreta. Ecco come intercettare le offerte migliori.

Volare in aereo con solo 1 euro, è possibile? Acquistare biglietti per voli a 1 euro riguarda generalmente promozioni limitate e non molto frequenti. Di solito queste opportunità si presentano nei mesi dove c’è meno richiesta. Esistono compagnie aeree low-cost come Ryanair, easyJet o Wizz Air che sono note offrire voli a prezzi molto bassi.

Talvolta però il prezzo finale potrebbe essere più elevato a causa di tasse e costi aggiuntivi. La possibilità di viaggiare a prezzi stracciati è offerta dalla riduzione ai minimi storici dei servizi disponibili a bordo. Basti pensare al fatto che un tempo le bibite non si pagavano: ce le offrivano gentilmente le hostess. Ma non è tutto: anche altri costi sono stati ridotti.

La riduzione dei costi per il personale di volo – in particolare per quanto riguarda le spese di alloggio – e l’utilizzo più intenso delle flotte sono altre delle ragioni che possono spiegare perché a volte può capitare di trovare voli a prezzi bassissimi, anche a un euro. Ecco come fare per riuscire a intercettare una di queste offerte super convenienti.

Volare a 1 euro, non è un sogno: come trovare biglietti a prezzi stracciati

Come prima cosa converrà iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree, specialmente quelle low cost (Ryanair, easyJet o Wizz Air) che lanciano promozioni speciali, comprese quelle relative a voli a partire da 1 euro. Sarà buona cosa anche controllare le offerte flash: le offerte del giorno, generalmente riservate solamente a determinate rotte.

Come è facile intuire, la possibilità di trovare voli a 1 euro è più alta nei periodi di bassa stagione, quando la domanda è minore: in inverno o all’inizio della primavera le compagnie possono offrire sconti significativi. È consigliabile anche fare delle ricerche sui motori di comparazione dei prezzi come Skyscanner, Google Flights o Momondo.

In questo modo potremo confrontare i prezzi e individuare le offerte più convenienti. Teniamo presente che le offerte di alcuni voli a 1 euro potrebbero non essere immediatamente visibili. Meglio dunque cercare anche le offerte per “voli economici” o “voli a prezzo promozionale”. Anche essere flessibili con date e orari di partenza e arrivo può aiutarci a trovare offerte a prezzi irrisori.

Per alcune destinazioni è più facile poi trovare voli a 1 euro. Quelle più comuni in Europa sono Barcellona, Roma, Londra e Berlino (con Ryanair e easyJet). Con Ryanair si possono trovare ottime offerte anche per Dublino e Malta (insieme a Air Malta), mentre con Wizz Air si riescono a trovare voli a 1 euro per Budapest e Praga.

Naturalmente tutte le mete variano in base alle promozioni e alle politiche delle diverse compagnie aeree. Attenzione però alle tasse e ai supplementi. La convenienza dei voli a 1 euro è indubbia, ma è limitata al costo base del biglietto. Vanno infatti considerate anche le tasse aeroportuali, i costi per il bagaglio e altre spese che possono far innalzare il prezzo finale (meglio verificare questi dettagli prima dell’acquisto).