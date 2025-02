Per Bagnaia il mondiale è già finito: verdetto da brividi

Bagnaia e Marquez si ritrovano per la prima volta in sella alla stessa moto e i primi test di questi giorni iniziano a dare indicazioni. Intanto arriva il verdetto

In MotoGp c’è enorme attesa per vedere l’esordio di Marc Marquez in gara ufficiale con la Ducati. Il team Lenovo ha creato una coppia da favola con l’ex campione del mondo Pecco Bagnaia, che spera di rilanciarsi immediatamente dopo essersi fatto scippare il trono da Jorge Martin in coda allo scorso campionato.

Si prospetta quindi un’annata di MotoGP ricca di tematiche da affrontare con la sfida interna alla rossa come piatto forte per tifosi ed appassionati. I primi round si stanno consumando in questi giorni con i test pre stagionali utili a settare le moto e a prendere confidenza con le due ruote che accompagneranno i piloti.

Ottimi i segnali messi in pista da Marc Marquez che ha tutte le intenzioni di andare a vincere quel nono titolo mondiale che gli consentirebbe di agganciare Valentino Rossi in questa speciale classifica. Un chiodo fisso per l’ex Honda che dopo il rilancio in Gresini si è quindi guadagnato in pista il grande salto con la rossa di Borgo Panigale.

Un ostacolo in più quindi lungo il cammino di Bagnaia, idolo dei tifosi italiani e cavallo vincente della rossa in questi anni. Con una moto teoricamente grande favorita quindi il duello tra i due, fermo restando gli ostacoli che potranno riservare gli altri piloti, si deciderà nei dettagli e soprattutto nella fame di vincere.

Bagnaia contro Marquez, arriva il verdetto di Agostini: l’annuncio fa tremare i tifosi

Un elemento quello relativo alla voglia di vincere a cui fa riferimento anche una leggenda del motociclismo mondiale come Giacomo Agostini che ha fatto il punto sulla Ducati a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il quindici volte campione del Mondo sul duello interno tra i due piloti di punta ha affermato: “Non saranno mai amici uno dell’altro“ e poi ancora: “La Casa deve dare ad entrambi lo stesso materiale e loro devono essere intelligenti a non uscire dalle righe. Al muretto puoi mettere Tardozzi o Agostini, ma se un pilota è in lotta pensa solo a battere l’avversario, trovare il sorpasso e staccare 5 metri dopo. Non a cosa gli hanno detto ai box“.

C’è però un fattore che potrebbe fare la differenza a favore di Marquez rispetto a Bagnaia: “Parliamo di due grandi professionisti. Uno più metodico e inserito nella squadra, l’altro più aggressivo. Saranno gelosi uno dell’altro, prevedo un testa a testa… Marc sicuramente ha più fame di Bagnaia. E questo potrebbe fare la differenza“.