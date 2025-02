Squalifica Sinner, ultim’ora clamorosa: adesso è ufficiale

Tutti aspettavano Jannik Sinner in quel di Doha e speravano che il campione azzurro potesse tornare nuovamente in campo. Purtroppo non sarà cosi, la notizia peggiore è arrivata in questi minuti e l’azzurro salterà il torneo qatariota e non solo, il tennista sicuramente ne avrà parlato con il suo staff e si è arrivati ad un compromesso, la Wada lo ha comunicato ufficialmente attraverso i propri canali social e sul suo sito ufficiale. Jannik Sinner è ufficialmente squalificato.

Il 2025 di Sinner era cominciato nel migliore dei modi, il fenomeno altoatesino ha vinto il suo terzo Slam ed oramai può essere considerato come il tennista italiano più forte della storia. L’atleta di San Candido ha conquistato gli Australian Open per la seconda volta consecutiva ed ha dimostrato di essere quasi imbattibile sul cemento, la cavalcata australiana è stata piuttosto chiara.

Sarebbe stato il grande favorito anche a Doha ma purtroppo ora non sarà cosi. Sinner ha accettato di patteggiare con la Wada e resterà ai box nel circuito per ben 3 mesi, situazione che gli farà perdere molti punti e saltare tanti tornei. Gli ultimi rumors parlavano di squalifica pesante e l’azzurro ha deciso di cautelarsi e accettare una pena importante ma comunque abbastanza inferiore.

Jannik Sinner squalificato, ecco cosa salta il campione

Il numero uno al mondo resterà fermo fino agli inizi di Maggio e potrà tornare ad allenarsi ufficialmente solo dal 13 Aprile. Situazione particolare e per questo l’azzurro perderà oltre 2000 punti in classifica con i punti persi tra Indian Wells, Miami, e i Masters 1000 sulla terra di Madrid e Montecarlo, oltre anche a Monaco.

Una situazione incredibile e che lascia tutti i tifosi sotto shock, il tennis italiano perde momentaneamente la sua stella che verrà cosi squalificata per diverso tempo. E le parole di Fitzgerald della Wada nelle ultime ore avevano fatto intuire come la federazione fosse fiduciosa per una lunga squalifica. Sinner ha deciso cosi di tutelarsi.

Una situazione paradossale e Sinner è stato squalificato per una crema Clostebol di cui non era neanche a conoscenza. I fatti risalgono a Indian Wells dello scorso anno quando il campione azzurro fu trovato positivo in forma davvero minima al Clostebol e successivamente fu chiarito che Sinner era venuto a contatto con il fisioterapista – poi mandato via – che aveva utilizzato il Clostebol.

Va detto che Sinner potrà giocare il Masters 1000 di Roma e sarà tra i protagonisti anche al Roland Garros e nel torneo di Wimbledon, suoi grandi obiettivi di questa stagione. La squalifica per Sinner ora è ufficiale, il tennis perde almeno momentaneamente uno dei suoi protagonisti.