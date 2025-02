I vecchi quadri della nonna non si possono più vedere: queste idee sono di tendenza e alla moda

I complementi d’arredo in casa giocano un ruolo fondamentale, infatti, sarò grazie al loro tocco che ogni ambiente avrà un aspetto curato, alla moda e completo. C’è chi andrà ad aggiungere delle suppellettili, chi invece preferirà decorare con fiori e vasi e chi invece abbellirà le pareti con quadri di ogni genere, dai grandi classici, fino a disegni moderni.

Ogni elemento sarà studiato con cura e mai nulla verrà lasciato al caso. Tuttavia, anche in questo caso la moda detta delle regole ben precise e anche i complementi d’arredo tendo a subire le sue influenze, cambiando nell’aspetto, nel colore e anche nell’utilità. I quadri, ad esempio, stanno diventando sempre più moderni, sostituendo i grandi classici che si sono sempre visti in giro.

Addio ai classici quadri, la vera tendenza è una sola: sta già spopolando

I quadri in casa non mancano mai, anzi, alcuni sono così importanti da avere un valore affettivo decisamente molto alto. Tuttavia, non sempre la moda del momento terrà conto di questi legami affettivi e andrà avanti proponendo stili sempre più di tendenze e al passo con i tempo. Per quanto riguarda i quadri, ad esempio, i classici modelli grossi ed ingombranti stanno per essere sostituiti da linee armoniose e delicate.

I quadri di una volta, quelli che tutti abbiamo in casa, oltre ad avere spesso delle cornici molto spesse, ingombranti e difficili da pulire, raffigurano tutti più o meno la stessa cosa. Paesaggi, laghi, montagne, sono i soggetti predominanti dei quadri classici, ma la moda cambia e adesso quello che va per la maggiore è tutt’altro, un piccolo cambiamento che donerà alla casa un aspetto decisamente diverso.

Il primo cambiamento si avrà proprio nella struttura, addio a tutte quelle cornici troppo grosse e troppo doppie con telai pesantissimi, via libera invece a stampe da attaccare direttamente alla parete o magari da attaccare a strutture piccole, leggere e senza cornici. Motivi colorati e geometrici sono quelli che vanno per la maggiore e che donano un tocco moderno alle pareti. Anche stampe astratte e floreali sono nettamente moderne e anche molto apprezzate. Infine, piccole cornici che unite formano un unico paesaggio sono l’idea di tendenza che farà avere ad ogni ambiente quel tocco in più.