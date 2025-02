Valigia pronta per Koopmeiners, via per 52 milioni: destinazione già trovata

L'avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus non sta andando come sperato. Le voci su un futuro lontano da Torino si inseguono

Teun Koopmeiners doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva della Juventus, eppure il campo per ora non ha dato le risposte sperate. Il centrocampista olandese, dominante ai tempi dell’Atalanta, non ha quasi mai mostrato il suo reale valore, finendo giornata dopo giornata in una spirale negativa di rendimento che ha portato ad inevitabili critiche sul suo investimento.

Circa 60 i milioni spesi per strapparlo alla Dea e farne il centro del villaggio tecnico di Thiago Motta. Le performance di Koopmeiners sono però sbiadite e poco incisive, lontanissime da quanto visto a Bergamo. Finora solo 2 gol e 3 assist in ben 30 partite tra tutte le competizioni. Un bottino anche numerico non paragonabile con quanto mostrato negli ultimi anni alla corte di Gasperini. L’olandese sta faticando a trovare ritmo e posizione in campo nonostante la fiducia di Thiago Motta, che anche nelle recenti conferenze stampa lo ha sempre coccolato.

A prescindere da critiche e possibili scelte tecniche per le prossime gare, l’allenatore della Juventus prima di affrontare il PSV in settimana spese belle parole: “Io lo vedo sempre bene. Lui si allena sempre bene e sempre al massimo. Ha fatto grandi prestazioni con la squadra e sta crescendo. Sono molto soddisfatto del lavoro di Koop”.

Un modo per stare vicino ad un calciatore costato tanto e sul quale ci sono aspettative enormi che per ora sono state tradite.

Calciomercato Juventus, flop Koopmeiners ma in Premier piace: tentazione Manchester United

Servirà quindi una seconda parte di stagione con una marcia ben diversa a Koopmeiners per provare a convincere l’ambiente juventino.

Il mancino in maglia numero 8 dovrà tornare nel vivo del gioco offrendo quantità e qualità come ai tempi dell’Atalanta. Intanto iniziano a circolare voci anche sul suo futuro. Per ora il rendimento flop fa riflettere e in estate non vanno del tutto esclusi colpi di scena, soprattutto nel caso in cui qualcuno decidesse di investire ancora cifre importanti.

Dalla Premier League potrebbe provarci il Manchester United di Ruben Amorim, chiamato a ricostruire un nuovo progetto tecnico dopo anni da dimenticare. I ‘Red Devils’ spesso acquistano in Serie A anche con investimenti decisivi, e non va escluso che possano andare alla carica dello stesso Koopmeiners nel caso in cui le cose a Torino non dovessero migliorare in maniera radicale. Gli inglesi potrebbero mettere sul piatto ben 52 milioni di euro per strappare eventualmente il ‘si’ alla Juventus.

I bianconeri intanto lo aspettano e sperano di vederlo di nuovo al top come ai tempi dell’Atalanta.