Con il ‘metodo della pellicola’ non perdo più tempo prezioso: la applico ed è tutto sempre pulito

Per ridurre il tempo di pulizia in casa il metodo della pellicola è il trucco perfetto da provare: da quando lo uso non perdo più ore intere.

Le faccende domestiche non sono mai un’esperienza piacevole per nessuno. La sola idea di dover passare ore intere a pulire ogni angolo di casa non è di certo la massima aspirazione. Tuttavia, seppur a malincuore sappiamo benissimo che si tratta di un compito dal quale non possiamo di certo esimerci e che sarà necessario farlo anche quotidianamente.

Fortunatamente, per rendere le cose meno complicate e per ridurre notevolmente i tempi impiegati nelle pulizie, si possono adottare alcuni semplici trucchetti che faranno la netta differenza. Creare una sorta di planning nelle pulizie, ad esempio, potrà essere un primo passo per avere sempre tutto sotto controllo e sapere esattamente ogni giorno a cosa dedicarsi. Ma non solo, in questo modo, si potranno concentrare le pulizie ‘più pesanti’ in quei giorni in cui ci sarà decisamente più tempo a disposizione, senza correre il rischio di dover interrompere e lasciare le cose a metà.

Il metodo della pellicola è la svolta geniale nelle pulizie di casa

Uno dei principali problemi che riscontriamo durante le faccende domestiche, è riuscire ad eliminare facilmente anche lo sporco più ostinati. Prendiamo in esame i rubinetti di bagno e cucina ad esempio, riuscire a tenerlo sempre lucenti e puliti non è affatto semplice, soprattutto se abbiamo la sfortuna di avere in casa un’acqua troppo calcarea. Ebbene, anche in questo caso esiste un trucco che prende il nome di ‘metodo della pellicola’ e che aiuterà ad avere rubinetti sempre perfetti e splendenti.

Il ‘metodo o trucco della pellicola’ è un piccolo stratagemma che impedirà allo sporco di incrostarsi. Il procedimento è davvero semplicissimo, dopo aver pulito con cura ogni singolo rubinetto, eliminando sporco, calcare ed eventuale presenza di ruggine, si prenderà la pellicola trasparente e si andrà ad avvolgere completamente la fontana. Una volta coperta per interno, con le man si eserciterà una leggera pressione in modo tale da farla aderire per bene.

Ed ecco che il gioco è fatto. La pellicola andrà a creare una vera e propria barriera su cui si poserà tutto lo sporco. Non appena si noterà che l’accumulo è diventato ormai troppo, basterà semplicemente sostituire la carta trasparente. Un metodo davvero geniale, che ridurrà notevolmente i tempo di pulizia e aiuterà ad avere tutto in ordine.