Serie A, ecco Paul Pogba: contratto di 18 mesi

Il calciatore francese Paul Pogba è stato sicuramente uno dei centrocampisti più forti dell’ultimo ventennio e ha vissuto da protagonista per anni la serie A. Una serie di scelte sbagliate ha cambiato tutto e Pogba ha lasciato il calcio che conta con troppo anticipo, il giocatore ha pagato in particolare il primo trasferimento dalla Juve al Manchester United.

Cifre record, un passaggio da ben 100 milioni di euro e un ricco ingaggio e commissioni per il francese che però non ha pagato dal punto di vista sportivo. Pogba è stato l’ennesimo giocatore che approda ai Red Devils e deluso le aspettative e da quel momento non si è più ripreso. Dopo anni Pogba è tornato alla Juve ma è stato vittima di continui infortuni e un caso doping che ha frenato la sua carriera.

La positività al Doping ha chiuso in anticipo la sua avventura in bianconero con Pogba e la Juve che sono arrivati alla rescissione, dopo una lunga diatriba. Pogba però non vuole smettere con il mondo del calcio, ed è pronto a tornare in corsa. In queste settimane sono stati fatti vari nomi riguardo club interessati al giocatore che presto rientrerà e nelle ultime ore è spuntata una clamorosa pista in serie A.

Ultim’ora Pogba, la notizia lascia di stucco

Secondo alcune indiscrezioni il Como sarebbe pronto a riportare Paul Pogba in serie A. Il giocatore è attualmente svincolato e non richiederebbe un esborso economico, neanche per l’ingaggio con il francese che ha guadagnato molto in carriera e starebbe valutando varie possibilità per continuare a giocare e inseguire cosi la sua passione.

Cesc Fabregas è un grandissimo estimatore del 31enne originario di Lagny-sur-Marne e avrebbe intenzione di rilanciarlo in vista di questa seconda parte di stagione. Il Como figura, senza ombra di dubbio, tra i club più attivi nella finestra invernale di calciomercato ma non vuole fermarsi qui ed è pronto a farsi ufficialmente avanti per Pogba, che nelle scorse ore era stato proposto anche alla Fiorentina.

Per il giocatore sarebbe pronto un contratto da 18 mesi o eventualmente 6 mesi più anno, le parti in causa valuteranno e il giocatore è pronto a questa nuova avventura. Ci sono anche piste alternative, Pogba non è interessato alla Saudi Pro League mentre intriga la pista Inter Miami con il giocatore che potrebbe accasarsi in una squadra con giocatori di qualità come Messi, Suarez e Busquets.