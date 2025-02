Non serve smontarlo, per pulire il doppio vetro del forno basta fare così: torna nuovo

Come pulire il doppio vetro del forno in pochissimi secondi: in questo modo non si dovrà più smontare e tornerà come nuovo.

Il forno è uno tra gli elementi fondamentali che sono presenti all’interno della cucina. Rientra tra i grandi elettrodomestici e grazie alla sua particolare funzione permette di ottenere una cottura uniforme dei cibi, attraverso un sistema di calore che può essere statico o ventilato. Raggiungendo altissime temperature in pochi minuti, conferisce ai cibi quella croccantezza caratteristica.

Ovviamente, proprio come capita con il piano cottura e con il lavello, anche il forno necessitò di una pulizia profonda ed accurata. Un passaggio fondamentale, non solo per eliminare residui di sporco, ma soprattutto per evitare la formazione di incrostazioni e la possibile presenza di cattivi odori, che possono rendere l’interno del forno un luogo poco sano e potenzialmente pericoloso. Un’operazione che non deve essere assolutamente trascurata, se non si vuole correre alcun tipo di rischio.

Come pulire il doppio vetro del forno senza smontarlo

Durante la cottura in forno, capiterà molto di frequente che schizzi di olio, di grasso o anche di sugo, possano andare ad attaccarsi sul doppio vetro del forno. In questo caso, la prima cosa da fare sarà quella di pulirlo non appena si sarà terminato di utilizzare il forno. Soltanto così, infatti, si avrà la certezza che questo stesso sporco venga via senza troppi problemi. Ma come fare, quindi, a pulire il doppio vetro del forno senza doverlo smontare ogni volta?

Il problema principale che si riscontra durante la pulizia del doppio vetro, non è tanto rimuovere lo sporco che si trova in superficie, ma sarà quello che si trova esattamente tra i due vetri a creare più problemi. Infatti, trattandosi di uno spazio estremamente stretto, l’unico modo per pulirlo in modo adeguato sarebbe quello di smontarlo. Un’operazione che richiede non solo tempo, ma anche particolare attenzione se non si vuole correre il rischio di romperlo. Fortunatamente, esiste un trucchetto geniale, che permetterà la pulizia del doppio vetro del forno senza doverlo smontare.

Per prima cosa munirsi di una stampella di ferro, un panno in microfibra e un mix preparato con acqua calda, aceto e succo di limone (in alternativa acqua e bicarbonato). Preparato tutto il necessario, prendere la stampella e stringerla fino a formare una sorta di uncino. Prendere il panno in microfibra, bagnarlo nella soluzione e strizzarlo. A questo punto fissarlo con un elastico alla stampella e infilarla esattamente nello spazio tra i due vetri. Ora non resta che iniziare a muovere il tutto ed ecco che lo sporco verrà facilmente via.