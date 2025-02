Un Posto al Sole anticipazioni: scoperta sconvolgente di Alice, Niko compie un gesto estremo

Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole: Niko farà un gesto estremo mentre Alice farà una scoperta da brividi.

Si annuncia una settimana molto movimentata per Un Posto al Sole, la veterana delle soap italiane che il prossimo anno compirà trent’anni. La prima messa in onda di quella che a giusto titolo è conosciuta come la “Beatiful italiana” risale all’ormai lontano 21 ottobre 1996. Sempre buoni i riscontri del pubblico nella fascia preserale delle 20.50 su Rai 3.

L’appuntamento di lunedì 10 febbraio con la daily soap di Rai 3 è stato seguito da 1 milione e 511mila spettatori, pari al 7% di share nella gara degli ascolti. Come detto questa settimana il pubblico assisterà a puntate piene di colpi di scena. Alice farà una scoperta decisamente sconvolgente, mentre Niko si renderà protagonista di un gesto estremo.

Upas, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio: gesto estremo di Niko

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al sole 29 rivelano cosa accadrà negli episodi da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025. Niko riuscirà a convincere Jimmy a trasferirsi con lui da Valeria. Quando Micaela saprà della cosa affronterà Niko dicendogli apertamente che pensa di lui. Giulia invece cercherà di non far sentire a Luca il peso della sua malattia.

Rossella sarà più serena dopo la denuncia contro Fusco, speranzosa com’è di avere presto giustizia. Dopo il duro scontro avuto con Micaela, Niko tenterà ancora di nascondere il suo vero stato d’animo. La vicinanza di Giulia lo spingerà finalmente ad ammettere quello che prova. Il giovane avvocato dovrà decidere se cedere o meno all’ultimatum di Valeria.

L’altro polo dell’alternativa per il personaggio interpretato da Luca Turco è il bene di Jimmy. E questo significa prepararsi per andare allo scontro. Nel frattempo l’indagine di Michele proseguirà. Mentre Alice sta per fare una scoperta davvero sconvolgente, Niko comincia a entrare nell’ottica di comunicare a Jimmy la sua decisione di restare a Palazzo.

Guai per Damiano, vessato dal suo superiore. L’uomo confiderà a Viola il suo desiderio di cambiare radicalmente la propria vita professionale. Ma proprio lei, che pure lo vuole al sicuro, lo convincerà a fare un passo indietro. Mariella sarà sempre più coinvolta da Mimmo. Luca, scosso dal peggioramento della malattia, sarà sul punto di fare una scelta che lo riporterebbe nel peggiore momento della sua esistenza.

Alice invece, rimasta molto turbata dalla telefonata carpita a Michele, impegnato sempre più a fondo nella sua inchiesta sulla famiglia Gagliotti, dopo aver chiesto a Vinicio di essere accompagnata a visitare l’azienda agricola della famiglia, potrebbe dirgli ogni cosa. Rivincita per Rosa nell’interrogazione di inglese, mentre il rapporto con Pino diventa sempre più stretto. Manuel tuttavia inizia a fare domande.