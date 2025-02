Juve tradita da Kolo Muani: per 75 milioni va in un’altra grande di Serie A

Terza vittoria di fila in Serie A per la Juventus che contro l’Inter ha messo in campo quella prova di forza e tenacia che serviva per rilanciare in maniera decisa le ambizioni della squadra di Thiago Motta. Il gol decisivo è di Conceiçao, ma ad essere determinante è anche la grande giocata personale di Kolo Muani.

A Torino è scoppiata una era e propria mania per l’attaccante francese che è già andato a segno ben 5 volte in 4 partite di Serie A, risultando centralissimo per il gioco della compagine bianconera. Kolo Muani ha infatti alzato subito i giri del motore di una Juventus ora dipendente dalle sue accelerazioni e dalla sua forza fisica. L’ex PSG è infatti in grado di sostenere da solo il peso dell’attacco, andando a coprire tutto il fronte con la sua ampia falcata e la capacità di leggere al meglio le situazioni pericolose in zona offensiva.

Il rendimento del classe 1998 è sotto gli occhi di tutti, ed induce la stessa Juve a pensare inevitabilmente al futuro. Il prestito dal PSG non prevede una permanenza allo stato attuale, ma la società bianconera è già al lavoro per provare ad intavolare in estate una papabile soluzione che possa portare il francese a restare ancora in quel di Torino.

Giuntoli sta valutando la possibilità di chiedere nuovamente l’attaccante in prestito per la stagione 25/26 inserendo però un diritto di riscatto ad una cifra che possa accontentare tutte le parti in causa. Non sarà però semplice, soprattutto se le sue prestazioni dovessero rimanere su questo livello.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani può far gola al Napoli: affare con i soldi di Osimhen

Con un Kolo Muani così il PSG potrebbe infatti monetizzare parecchio, in virtù di una concorrenza sul calciatore che potrebbe aumentare.

In questo senso andrebbe tenuta d’occhio la situazione del Napoli, che ha un Lukaku quasi 32enne e tutto da valutare, e soprattutto Victor Osimhen da cedere dopo il prestito al Galatasaray.

In Turchia il nigeriano è rinato e si è messo in vetrina pronto per una cessione definitiva. Il Napoli potrebbe quindi monetizzarne l’addio incassando 75 milioni di euro. Una cifra monstre che potrebbe essere determinante per gli azzurri per un eventuale assalto allo stesso Kolo Muani, con buona pace di una Juventus che in questo momento farebbe di tutto per trattenerlo. L’addio di Osimhen potrebbe però pesare nell’economia di un testa a testa per avere il francese che dal canto suo a Torino si sta trovando a meraviglia.