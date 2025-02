Leclerc ‘cambia’ lavoro, la scelta del ferrarista lascia di stucco

Il 2025 potrebbe essere un’annata speciale per il campione monegasco Charles Leclerc. Arrivato in Formula Uno come grande enfant prodige Charles ha avuto alti e bassi con la Ferrari, dovuti soprattutto alle difficoltà di una vettura che non è mai stata davvero competitiva per la vittoria e con Leclerc che spesso ha commesso errori per andare al limite e competere con gli avversari.

Quest’anno la Ferrari ha deciso di puntare su una grande coppia, Charles Leclerc in coppia con Lewis Hamilton e stavolta la Rossa vuole riportare il Mondiale – che sia costruttori o piloti – nuovamente a Maranello. Non sarà facile, ma ci sono sicuramente più opportunità rispetto al passato, e i tifosi della Rossa sperano di vincere finalmente. E per Leclerc può essere davvero l’ultima grande occasione della carriera.

Una vittoria di Hamilton e una sua stagione in sordina porterebbe Leclerc nella bufera ma intanto nelle ultime ore un’ultima ora ha fatto il giro del web e Leclerc sta lavorando ad un altro lavoro, non solo nelle vesti di pilota ma torna ad un’altra grande passione. Leclerc torna ad una delle sue passioni extra Formula Uno e ovvero la musica e il campione ha pubblicato due brani di musica al pianoforte dedicati a due momenti davvero molto importanti per lui e per la sua carriera.

Formula Uno, colpo di scena sul futuro di Leclerc

Leclerc ha pubblicato due brani riguardanti i Gran Premi di Monaco e i Gran premi di Singapore, due momenti molto importanti di quest’anno e dove i tifosi hanno davvero sperato nella rinascita della Rossa, purtroppo vana per quel che riguarda i titoli. E per Leclerc non è la prima volta che si dedica a questo mondo e il campione lo ha rifatto ancora.

I due brani si intitolano MC24 e SIN24, appunto le denominazioni dei due gran premi che vedono due percorsi totalmente differenti del 2024. A Montecarlo ‘Il Predestinato’ ha vinto con merito e regalato una grande prestazione, diversa invece la situazione di ciò che accadde in Asia dove Leclerc non andò oltre il quinto posto e racconta con il brano una delle gare più deludenti ma specialmente frustranti della sua gara.

Leclerc ha realizzato questi due brani al pianoforte ma non canta e la melodia è molto rilassate e con una punta di malinconia nel secondo brano. Sui social il campione monegasco ha pubblicato il seguente messaggio: “Ho fatto u pò di nuova musica… MC24 e SIN24 sono fuori adesso. Godetevele”.