Ufficiale Milan, svolta in Champions: ginocchio ko e stagione finita!

È subito tempo di tornare in campo per il Milan che oggi dalle 18.45 scenderà in campo per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La sfida di ritorno contro il Feyenoord non sarà semplice per Gimenez e soci, che dovranno ribaltare il ko di misura della scorsa settimana in terra olandese.

Lo sa bene Conceiçao che sta pensando alle giuste contromosse da adottare per arrivare nel migliore dei modi al cospetto della truppa di Rotterdam, che nella partita d’andata ha sorpreso il Diavolo con una prestazione tenace ed aggressiva, culminata col gol vittoria di Paixao.

Toccherà quindi al grande ex Santiago Gimenez guidare l’attacco rossonero supportato dal caloroso pubblico di San Siro per provare a capovolgere l’esito di un playoff qualificazione dal quale passa una grossa fetta delle ambizioni stagionali del Milan.

Per provare a portare a casa il bottino pieno Conceiçao potrebbe optare ancora per il 4-2-3-1 a trazione prettamente offensiva, con Joao Felix e Leao, insieme a Musah (che dovrebbe agire al posto di Pulisic), alle spalle del bomber messicano. Fofana sarà lo schermo davanti alla difesa, mentre Reijnders darà imprevedibilità, corsa, qualità e inserimenti al centrocampo. Il tecnico lusitano si gioca quindi tutte le carte a disposizione, mentre l’olandese non potrà fare lo stesso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa; Carranza, Paixão. All. Bosschaart.

Verso Milan-Feyenoord con un grande assente: brutto infortunio per Timber

Pascal Bosschaart, allenatore del Feyenoord, si presenta a San Siro con un lunghissimo elenco di assenti, tra i quali spicca il capitano Quinten Timber.

Assenza pesantissima nell’economia del gioco della squadra di Rotterdam visti anche i numeri stagionali messi a segno dal classe 2001 che ha collezionato ben 6 gol e 2 assist in 26 presenze complessive in stagione. Un centrocampista di qualità con grandi capacità di inserimento, che al Feyenoord avrebbe fatto certamente comodo.

Si tratta di un colpo pesante per Bosschaart che lo perde per tutto il resto della stagione. Nelle scorse ore il Feyenoord con una nota ufficiale ha infatti evidenziato che Timber ha riportato un infortunio al legamento collaterale esterno del ginocchio e dovrà affrontare un periodo di recupero di diversi mesi.

Il capitano del Feyenoord è stato già operato e “non tornerà in campo per il resto della stagione”. Timber si era infortunato al ginocchio nella partita d’andata al De Kuip e dovrà quindi restare ai box per il resto dell’annata.