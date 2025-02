Liquido o in polvere? Qual è il detersivo migliore per la lavatrice secondo gli esperti

Prima di acquistarne uno a caso, ecco cosa bisogna sapere sul detersivo liquido e su quello in polvere: solo così non si commettono errori.

Per ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato, oltre all’impiego della lavatrice sarà necessario utilizzare il giusto detersivo, che, grazie ai suo componenti permetterà di rimuovere a fondo lo sporco. I tensioattivi, ad esempio, sciolgono lo sporco e il grasso, poi ci sono gli enzimi, capaci di eliminare le macchie di cibo, sangue e altre sostanze organiche.

Infine, ci sono gli sbiancanti ottici che fanno sembrare i capi più luminosi.

In commercio esistono due tipologie di detersivo per la lavatrice; quello liquido e quello in polvere. Entrambi molto utilizzati e in alcuni casi vengono addirittura alternati l’uno all’altro. Ci sono tantissime fragranze fra qui scegliere, diverse grandezze e tipologie. Infatti, in base alla tipologia di bucato che andremo a lavare, potremo scegliere il detersivo specifico, che andrà ad agire nel massimo rispetto di fibre e tessuti.

Cosa sapere prima di scegliere tra un detersivo liquido o in polvere per la lavatrice

Ovviamente, prima di fare una scelta superficiale è bene sapere che entrambi i prodotti, seppur validissimi, hanno comunque dei pregi e dei difetti da tenere in considerazione. Quindi arrivati a questo punto la domanda è d’obbligo: qual è il miglior detersivo per la lavatrice? La risposta non è poi così scontata come si possa immaginare.

Analizzando con attenzione la questione è chiaro capire che non esiste un detersivo migliore di un altro, ma che tutto dipenderà dalle proprie esigenze personali e tendendo conto che entrambi hanno dei pro e dei contro. Vediamo quindi nel dettaglio cosa sapere prima si scegliere tra un detersivo liquido e uno in polvere.

Detersivo liquido

Vantaggi:

Si scioglie facilmente, anche a basse temperature

Più efficace sulle macchie di grasso e olio

Non lascia residui nei tessuti o nella lavatrice.

Svantaggi:

Contiene più conservanti e agenti chimici

Di solito è più costoso rispetto a quello in polvere

Può lasciare residui nella vaschetta del detersivo.

Detersivo in polvere

Vantaggi:

Migliore per le macchie di fango, erba e sporco ostinato

Meno additivi chimici rispetto a quello liquido

Più economico e dura più a lungo.

Svantaggi:

Può lasciare residui nei tessuti e nella lavatrice, specialmente a basse temperature

Richiede un risciacquo più accurato.

Quindi in conclusione possiamo dire che, se si lava spesso a basse temperature (30-40°C)è meglio il detersivo liquido. Se invece si lava a temperature più alte (50-60°C) e ci sono capi molto sporchi il detersivo in polvere è la soluzione più saggia. Per i bianchi e le macchie difficili, il detersivo in polvere è più efficace, mentre per i colorati e i delicati, il detersivo liquido sarà il più efficace.