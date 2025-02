Farlo prima di andare a dormire potrebbe costarti caro: cambia subito abitudine se non vuoi correre rischi

Meglio non avere più quest'abitudine prima di andare a dormire: lo fanno in molti senza sapere il reale rischio che si corre.

Prima di andare a dormire sono divere le cose che si andranno a fare in casa per affrontare la notte. C’è chi semplicemente riordina le ultime cose nei vari ambienti, chi magari fa partire la lavastoviglie e chi ancora andrà a preparare tutte le cose che serviranno il mattino dopo per la prima colazione. Oltre a queste semplicissime abitudini, c’è un gesto molto comune, che la maggior parte delle persone fa, ignorando i rischi che corrono.

Ma quale sarebbe questo gesto che in molti fanno, ma anziché essere sicuro rappresenta un enorme rischio? Nello specifico, stiamo facendo riferimento alla comunissima abitudine di lasciare la chiave dentro la toppa della porta di casa. Un gesto che tutti più o meno facciamo, e che in teoria dovrebbe essere un deterrente per i malintenzionati. In realtà, senza saperlo, è proprio questo uso errato della chiave, a fungere da lascia passare per i ladri.

Lasciare le chiavi nella toppa, la pessima abitudine prima di andare a dormire

L’aumento della criminalità in questo ultimo periodo è ormai nota a tutti e anche un posto sicuro, come le mura della propria casa, possono diventare un pericolo per tutta la famiglia, Infatti, nonostante misure di sicurezza sempre più tecnologiche, i malintenzionati troveranno sempre un modo per aggirare queste sistemi ed entra quindi in casa. Inoltre, anche lasciare la chiave nella toppa non è poi così una buona idea, anzi, funge proprio da perfetto lascia passare.

Ma perché è così pericoloso lasciare la chiave nella serratura? I motivi sono ovviamente diversi e bisognerà tenerli tutti bene in considerazione. Vediamoli quindi nel dettaglio:

Sicurezza: se la chiave è inserita nella serratura, soprattutto nelle porte con cilindro europeo, potrebbe essere più facile per un ladro forzare l’apertura o usare strumenti per girare la chiave dall’esterno, rendendo così il loro accesso in casa estremamente facile e veloce; Blocco dall’esterno: se la porta ha una serratura a doppia entrata, lasciando la chiave inserita all’interno si potrebbe impedire l’inserimento di un’altra chiave dall’esterno, rendendo difficile o impossibile l’ingresso per chi ha bisogno di entrare; Danni alla serratura: in alcuni casi, lasciare la chiave inserita può causare un’usura anomala della serratura o persino bloccarla nel tempo, costringendo quindi a cambiarla spendendo anche una consistente somma; Emergenze: se c’è un’emergenza e qualcuno deve entrare rapidamente, una chiave lasciata nella serratura potrebbe ostacolare l’accesso.

Quindi, per evitare rischi, meglio cambiare abitudine e togliere subito la chiave da dietro la toppo. Solo così si potrà stare sicuri di non correre alcun tipo di pericolo.