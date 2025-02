È assolutamente vietato usare lo smartphone mentre fai benzina, cosa rischi: assurdo!

Nel momento di fare il pieno di benzina nelle stazioni di rifornimento sarà capitato a tutti di vedere i cartelli che vietano di usare il telefonino. Ma per quale motivo è vietato l’uso del cellulare alla pompa di benzina? È realmente rischioso armeggiare con il telefono mentre siamo impegnati a rifornirci di carburante? Lo stop all’uso del cellulare nasce da ragioni di sicurezza.

Avete presente il divieto di fumo quando si fa benzina? Basta un poco di cenere per innescare un incendio. È cosa nota che liquidi come la benzina sono considerati tra i prodotti più pericolosi. Questo per via della loro alte temperatura di infiammabilità e autoaccensione, che rendono pericoloso il carburante anche a temperatura ambiente.

La temperatura di infiammabilità è la temperatura più bassa alla quale i vapori emessi da una sostanza diventano infiammabili e dunque potenzialmente esplosivi mentre la temperatura di autoaccensione è la temperatura minima alla quale una sostanza inizia a bruciare spontaneamente. Più alte sono queste soglie, più la sostanza è pericolosa.

Ecco cosa si rischia a fare benzina con lo smartphone in mano

Sono estremamente rari i casi in cui è stato dimostrato che un cellulare ha dato avvio a un incendio presso una pompa di benzina. Parliamo dunque di un rischio raro che potrebbe diventare reale però nel caso in cui una perdita di benzina durante le operazioni di rifornimento coincidesse con uno squillo del telefono.

In casi come questi – anche se eccezionali, ribadiamo – potrebbe bastare una scintilla elettrica causata dagli squilli (magari per un malfunzionamento del telefono o per una batteria difettosa) a innescare un incendio in presenza dei vapori della benzina. Anche le onde elettromagnetiche dei cellulari potrebbero fungere da innesco.

Come? Le onde emesse dallo smartphone potrebbero accumulare cariche nelle parti metalliche del dispositivo fino a far scattare una scintilla. Infine c’è il rischio forse più concreto: quello delle cariche elettrostatiche dovute a movimenti come l’entrata e l’uscita dalla macchina che potrebbero portare a un accumulo di elettricità statica sul corpo.

I casi, come detto, sono estremamente rari. Ma raro non vuol dire inesistente. Ad esempio nel 2021 un automobilista ha dato fuoco in Messico a una pompa di benzina mentre usava lo smartphone durante il rifornimento. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per evitare il peggio.

Insomma, sarà meglio spegnere il cellulare o lasciarlo in macchina mentre facciamo benzina. Faremo bene anche a non rientrare in auto mentre facciamo rifornimento. Per essere sicuri di scaricare eventuali cariche di elettricità statica ci basterà toccare una superficie di metallo non isolata prima di prendere in mano la pompa.