Si ritira a 35 anni un eroe della Nazionale, lo sport perde un campione

La carriera di un campione di sport tende a terminare dopo abbastanza poco tempo. Solitamente nel calcio vediamo che la carriera dura circa 15 anni ma in generale anche negli altri sport la situazione è simile, ad un certo punto purtroppo non si possono più fare determinati sforzi e si deve dire addio allo sport per cui hai dato tutta la carriera, e in generale possiamo dire la vita.

Ci sono casi particolari come quelli di LeBron James o di Cristiano Ronaldo ma sono le cosiddette eccezioni e di certo non la regola e diversi atleti dopo i 30 anni decidono di lasciare lo sport e in generale quella che è sempre stata la propria passione. Nelle ultime ore una leggenda di un famoso sport ha deciso di ritirarsi ufficialmente.

Oltre 100 presenze in Nazionale, tante vittorie e tante soddisfazioni ma ora – ad oltre 35 anni – il campione di rugby Peter O’Mahony ha deciso di dire ufficialmente basta. Classe 1989 l’atleta è rimasto molto fedele sia alla Nazionale che al proprio club ed ha diviso la sua carriera tra Irlanda e il club Munster. Una notizia che l’atleta ha confermato ufficialmente in un’intervista con i media, purtroppo per i suoi fan è arrivato il suo tempo e la notizia del suo ritiro ha scioccato i tifosi irlandesi, una nazione da sempre molto appassionata a questo sport.

Addio alla leggenda dello sport, quali saranno le sue ultime gare

L’atleta gioca nel ruolo di terza linea ed è molto apprezzato nel suo paese, sia per la sua qualità che per il suo attaccamento alla maglia, ora però dirà addio e già sono state ufficializzate quali saranno le sue ultime gare con la maglia della Nazionale. E curiosamente l’ultima gara di O’Mahony in carriera sarà contro l’Italia.

Mancano tre giornate al termine dello storico torneo Sei Nazioni, sabato prossimo l’Irlanda affronterà il Galles nel più classico dei derby del Regno Unito, poi il saluto in casa ai propri tifosi contro la Francia ed infine la sfida all’Italia, sabato 15 Marzo alle ore 15.15 dove Peter riceverà il giusto tributo dopo una straordinaria carriera.

Al momento potrebbe anche concludere con il botto in quanto in questo momento l’Irlanda guida la classifica del Sei Nazioni e l’uomo potrebbe salutare la Nazionale vincendo lo storico trofeo e chiudendo cosi nel migliore dei modi. Il rugby perde una leggenda, la notizia del ritiro ha ottenuto grande clamore nel suo paese.