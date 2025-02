Non serve cambiarli, basterà fare così per rendere i termosifoni come nuovi: ci vorrà un attimo

I termosifoni sono degli elementi importantissimi ed indispensabili da avere in casa soprattutto nei periodi più freddi. Infatti, grazie al loro funzionamento è possibil riscaldare rapidamente ogni ambiente, riuscendo così a combattere le rigide temperature e garantendo il massimo del comfort.

Esistono ben tre tipologie di termosifoni, ci sono quelli classici in ghisa che mantengono il calore a lungo, ma impiegano più tempo a riscaldarsi, poi ci sono quelli in alluminio, che si scaldano rapidamente, ma disperdono il calore più velocemente. Infine, ci sono quelli in acciaio, che rappresentano il giusto compromesso tra ghisa e alluminio, con un design più moderno. Indipendentemente dal modello scelto, però, affinché possano sempre funzionare in modo corretto, sarà importantissimo eseguire periodicamente un ciclo di pulizia e di manutenzione.

Come ottenere termosifoni come nuovi senza doverli cambiare

Con il passare del tempo, con l’usura e anche a causa di disattenzioni nella pulizia, i termosifoni possono tendere a perdere il loro colore e a presentare delle macchie di ruggine. Quando questo accade, la prima cosa a cui si pensa è che è arrivato il momento di sostituirli, in realtà non è affatto così. Infatti, basterà davvero poco e con un minimo di manualità si potrà ridare ai termosifoni un nuovo look.

Oltre ad un fattore prettamente estetico, riverniciare i termosifoni permette anche di propagare al meglio il calore. Infatti, una vernice di buona qualità e applicata in modo corretto, aiuta la distribuzione uniforme nell’aria. Ma come fare quindi per riverniciare un termosifone? Il primo step è sicuramente eliminare la ruggine presente, per farlo, basterà usare della carta vetrata o delle spatole di metallo.

Una volta eliminato ogni residuo di sporco, si potrà procedere con la scelta della vernice, che nel caso dei termosifoni o è lo smalto ad acqua oppure lo smalto spray. Entrambi i prodotti si trovano nella colorazione bianca e saranno perfetti per i termosifoni. Quindi, si andrà a passare prima uno strato di antiruggine, ovviamente a termosifoni freddi, spenti e puliti. Non appena l’antiruggine sarà asciutto, si potrà procedere con una mano di vernice, che dovrà essere uniforme su ogni elemento del termosifone. Ed ecco che il gioco è fatto, in pochissimo tempo, i termosifoni saranno come nuovi e senza nemmeno che sia stata necessario cambiarli.