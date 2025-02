Thiago Motta via dalla Juve, già ‘bloccato’ il sostituto: è un ritorno

Pioggia di critiche per Thiago Motta dopo la pesante eliminazione in Champions League. Spunta un'idea per sostituirlo

Trasferta in terra olandese completamente da dimenticare per la Juventus, eliminata dal PSV ai supplementari al culmine di una gara giocata male soprattutto nella seconda parte.

Debacle totale per i bianconeri del sempre più criticato Thiago Motta, che perdono 3-1 la partita di ritorno del playoff di Champions League, gettando al vento una chance importante dopo il 2-1 dell’andata. Mirino puntato sulla gestione dell’allenatore italo-brasiliano che però nel post partita a Prime Video ha detto la sua in maniera netta: “Se il PSV ha voluto di più la qualificazione? Non sono d’accordo. Soprattutto dopo l’1-1, loro hanno spinto di più e sono stati superiori, però noi abbiamo creato una palla gol con Vlahovic. È stata una partita aperta”.

Con l’eliminazione prematura sia dalla Champions che dalla Supercoppa e una situazione in campionato di piena lotta per il quarto posto, la Juventus ha quindi bisogno di una forte sterzata nella parte finale della stagione per provare a credere ancora nel progetto tecnico dello stesso Motta.

Calciomercato Juventus, Thiago Motta già alle strette: invocato anche Zidane

Piovono infatti critiche su Thiago Motta, reo di aver fallito un appuntamento così importante. Parte della tifoseria inizia a spazientirsi e il futuro dell’allenatore juventino andrà inevitabilmente messo in discussione.

Sembrano quindi finiti i jolly per Thiago Motta, con molti fan bianconeri che su X parlano già di esonero. Alcuni di loro avrebbero persino individuato un eventuale sostituto.

Ecco alcuni messaggi apparsi su X:

Ma siamo su scherzi a parte.? Esonerate questo e soprattutto bloccate Zidane a qualsiasi prezzo!#Mottaout #GiuntoliOut — Matteo Prencipe (@MatteoPrencipe7) February 20, 2025

Motta Out, Zidane In — Senjakala (@PemainSenjakala) February 20, 2025

#qsvs non è possibile che da 29 anni non si riesce a vincere una Champions con tutto rispetto di Tiago motta per la Juve ci vuole un allenatore vincente in Europa Mourinho, Zidane, guardiola, klopp cosa aspetta la dirigenza? — [email protected] (@luigidistasi811) February 19, 2025

Speriamo che la visita di #Zidane alla @juventusfc la scorsa settimana abbia un significato concreto. Questa società gloriosa merita di ritrovare il rispetto che le spetta. #PSVJuve — eveofdestruction (@VI__ODIO) February 20, 2025

Il #ThiagoMottaOut impazza sui social, e il tempo a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano appare limitato senza una fortissima inversione di rotta dopo le recenti delusioni. C’è chi però al suo posto già sogna Zidane, ex Juve da calciatore, mentre da allenatore la sua storia l’ha scritta tutta a Madrid sulla panchina del Real, proprio a suon di Champions League.

Un nome affascinante ma chiaramente molto complesso, che però ridarebbe entusiasmo al tifo bianconero.