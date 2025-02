Stangata nel campionato italiano, penalizzazione per un club storico: i dettagli

La situazione di una storica società italiana non è delle più rosee, e l’ultimo caso porta il club a dover dare delle risposte immediate alla luce del rischio penalizzazione.

Un nuovo caso potrebbe quindi esplodere nel calcio italiano, con il Messina, diciottesimo nel girone C di Serie C, che dovrà immediatamente porre rimedio alla propria situazione. Il club siciliano ha provveduto regolarmente al pagamento degli stipendi dei tesserati alla luce della scadenza del termine per il versamento del trimestre alla mezzanotte di lunedì.

Tutto in regola da questo punto di vista, però come evidenziato da ‘MessinaToday’ pare che i giallorossi non abbiano corrisposto i relativi contributi previdenziali. Alla luce di tale situazione, che andrà quanto prima chiarita in maniera definitiva, il club rischia persino una penalizzazione che a questo punto della stagione e con una classifica così deficitaria rischierebbe di pesare moltissimo nell’economia dell’obiettivo salvezza.

Caos sul Messina, rischio penalizzazione: mancano i contributi previdenziali

A Messina i tifosi vivono quindi una situazione surreale, con l’entusiasmo per gli ultimi risultati e il mercato invernale, che rischia di andare a calare immediatamente a causa dell’ultimo caso scoppiato.

Ad intervenire nel merito ci ha pensato anche il direttore sportivo Domenico Roma che in conferenza stampa allo stadio “Franco Scoglio”, ha ammesso: “Occorrono risposte immediate. Diamo 48 ore di tempo alla proprietà per sbloccare l’impasse, che rischia di avere ripercussioni gravissime sul nostro campionato e sull’obiettivo salvezza”.

Una situazione delicata e che andrà risolta quanto prima per non incassare quindi pesanti ripercussioni che dal punto di vista sportivo potrebbero poi essere di difficile gestione. In conferenza inoltre ha preso parola anche mister Banchieri: “Ci aspettiamo, però, che la società faccia in tempi brevi le cose da regolamento. Quello che abbiamo letto preoccupa noi e le nostre famiglie, non per un fattore economico, ma di punti, perché vogliamo giocarcela con tutti, come abbiamo fatto finora”.

La penalizzazione è quindi uno spettro che spaventa e che gli stessi tesserati sperano di veder scongiurata. Tanta amarezza in questo senso per capitan Davide Petrucci: “Siamo delusi, amareggiati e incazzati. Purtroppo per le vicissitudini extra-calcio possiamo fare poco. Il gruppo è molto unito, l’obiettivo non cambia, anzi questa vicenda ci darà ancora maggiore forza. Abbiamo chiesto alla dirigenza garanzie economiche, non per arricchirci, ma soltanto per poter continuare in maniera dignitosa la stagione e combattere ad armi pari contro qualsiasi altra avversaria”.