Controlla subito nei tuoi cassetti e se trovi questi cellulari sei ricco: oggi valgono una fortuna

Sembrano ormai lontani i tempi in cui si affacciava timidamente sul mercato il primissimo cellulare. Era, con esattezza. il Motorola DynaTAC 8000X, presentato da Martin Cooper di Motorola nel 1973 e commercializzato nel 1983. Si presentava come un dispositivo grande e pesante (circa 1 kg), con un’autonomia di appena 30 minuti di chiamata e un tempo di ricarica di circa 10 ore.

Un modello ben lontano da quelli che possediamo oggi, ma che tuttavia ha dato il via al cambiamento e ha permesso di poter comunicare in modo completamente diverso da quello usato fino ad ora. Con il passare del tempo e ovviamente con l’avanzare della tecnologia i modelli sono diventanti sempre più all’avanguardia, modificando funzioni, aspetto, capacità e durata della batteria. Portando quindi un netto miglioramento nel modo di gestire le telefonate fuori casa, fino ad arrivare poi all’introduzione degli SMS, che è stata la svolta che tutti aspettavano.

Sono questi i telefoni cellulari che ti rendono ricco: li possiedi ancora?

Tutti quei cellulari che si usavano una volta sono così lontani e diversi dagli smartphone di oggi, che sono diventati dei veri e propri pc portatili. Ormai non servono solo per telefonare o per mandare messaggi, ma sono degli strumenti così all’avanguardia, che è possibile farci davvero di tutto. Attenzione però, perché anche se il tempo passa questo non vuol dire che i vecchi cellulari sono completamente da buttare via, infatti, alcuni dei modelli più ambiti del passato, oggi possono valere davvero tanto.

Anche se ormai non funzionanti, alcuni dei modelli di cellulare del passato, oggi possono essere ricercatissimi dai collezionisti e il loro valore può arrivare a toccare anche cifre piuttosto importanti. Vediamo nel dettaglio, allora, quali sono i cellulari che possono far guadagnare una piccola fortuna:

Motorola DynaTAC 8000x: oggi, se conservato in ottimo stato, può arrivare a valere anche 8.000 euro; Nokia 8110: anche in questo caso, se conservato in ottimo stato e anche nella scatola originale il suo valore è pari a circa 3.000 euro; iPhone 2G: i primi iPhone arrivati sul mercato nel 2007 sancirono l’inizia di una nuova era nella telefonia. Oggi, il primo modello, conservato sempre in ottimo stato e nella confezione originale può far intascare anche 2.000 euro; Nokia 8800: immesso sul mercato nel 2005 era considerato un cellulare quasi di lusso e il suo schermo antigraffio e la sua forma particolare, lo resero un vero gioiellino della telefonia. Attualmente, può arrivare a vale anche 1.200 euro.

Insomma, magari nei nostri cassetti conserviamo, senza saperlo, una piccola fortuna. Non ci resta che controllare e vedere se il nostro tesoretto è ancora in ottimo stato.