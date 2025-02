Sanremo 2026, cambiano conduttore e data: chi lo presenterà e quando inizierà

Grosse novità in vista per quanto riguarda la futura conduzione di Sanremo. Nel 2026 cambierà la data della messa in onda.

Alla fine quella che doveva essere un’edizione di passaggio, per limitare i danni dopo i cinque anni filati di successi targati Amadeus, si è rivelata una cavalcata trionfale per Carlo Conti. Il Festival di Sanremo 2025 non si è limitato e eguagliare le vette, già reputate irripetibili, delle precedenti edizioni: ha fatto perfino meglio del 2024.

A dirlo non sono gusti o opinioni, ma la fredda realtà dei numeri: il boom di Sanremo 2025 è certificato dagli ascolti. Più nel dettaglio, da una media Auditel di 12 milioni e dal 66,38% di share (con un picco dell’87,3% durante la premiazione del vincitore). Dal confronto col 2024 emergono diversi segni in attivo: +600mila spettatori e +0,9% di share.

Ma non solo: è aumentata anche la raccolta pubblicitaria, arrivata al record di 65 milioni e 258 mila euro (+8,5%). Squadra che vince non si cambia, si dice di solito. E in effetti Carlo Conti, dopo una performance del genere, appare blindatissimo. Ma è davvero così? È soprattutto sulla data di Sanremo 2026 però che si dovrà ragionare.

Sanremo 2026, tutte le novità sul conduttore e la data del prossimo Festival

Altro che traghettatore! Poche cose sono certe oggi al Festival come il nome del conduttore del prossimo Sanremo. Che salvo terremoti sarà sempre quello di Carlo Conti. «Per il Festival di Sanremo 2026 si riparte da Conti direttore artistico e conduttore: solo un folle potrebbe pensare diversamente», ha dichiarato all’Ansa Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai.

Dopo un Festival andato oltre le più rosee aspettative il presentatore fiorentino si è detto a disposizione ricordando come gli sia stato chiesto «di occuparmi per il Festival per due anni come direttore artistico e decideremo cosa fare strada facendo». Stando alle voci trapelate nelle ultime ore, Carlo Conti potrebbe restare al timone di Sanremo fino al 2027.

E dopo? In pole position per la conduzione della kermesse canora più popolare d’Italia ci sono Alessandro Cattelan (visto come co-conduttore nella serata finale di quest’anno insieme a Alessia Marcuzzi) e Stefano De Martino. Il primo sembra ormai maturo, a 45 anni, per un balzo sul palcoscenico musicale più importante. Inoltre ha affiancato proprio Conti negli ultimi sei mesi.

Dal canto suo De Martino appare lanciatissimo: il suo Affari Tuoi macina ascolti da record e il conduttore partenopeo ha brillato anche in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. È un’incognita invece la data di Sanremo 2026. Dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno infatti i Giochi Olimpici di Milano-Cortina e una sovrapposizione danneggerebbe gli ascolti di Sanremo.

Una delle ipotesi è quella di giocare d’anticipo. Sanremo 2026 potrebbe essere spostato a fine gennaio. Ma resta in piedi anche l’idea di posticipare la messa in onda a fine mese, dal 24 al 28 febbraio. Già quest’anno il Festival è slittato di una settimana per non andare allo scontro diretto con la Coppa Italia, trasmessa in chiaro da Mediaset.