Ultim’ora Michael Schumacher, la notizia è appena arrivata: annuncio dalla famiglia

Michael Schumacher rappresenta per ogni fan di Formula 1 una vera e propria leggenda. Un totem intoccabile nella memoria di tutti, capace con il suo enorme talento, carisma e personalità di entrare nel cuore di milioni di persone, incidendo indissolubilmente il suo nome nella storia del motorsport.

I sette titoli mondiali vinti sono il biglietto da visita di una carriera leggendaria, che soprattutto con indosso la tuta rossa della Ferrari gli ha regalato immense soddisfazioni. La vita di Schumacher è stata però stravolta dal tragico incidente sulle nevi di Meribel del 29 dicembre 2013. Un evento che ha cambiato per sempre l’esistenza del fenomeno tedesco, chiuso nel silenzio più totale e protetto dal muro di privacy alzato in maniera indomita dalla moglie Corinna e dal resto della famiglia.

I tifosi di Schumi sperano sempre di ricevere aggiornamenti sullo status del campione, che però non arrivano da tempo. Proprio a questo proposito intorno alla famiglia Schumacher nei mesi scorsi si è anche consumata una vicenda incresciosa che ancora oggi porta a strascichi importanti.

Si è trattato di un vero e proprio ricatto da parte di alcune persone che orbitavano intorno alla famiglia. L’ex guardia del corpo Markus Fritsche ha infatti sottratto oltre 1500 file riservati, e li avrebbe portati fuori dalla villa di Schumacher una volta resosi conto che sarebbe stato licenziato.

La rabbia di Corinna dopo la sentenza: bufera Michael Schumacher

Lo stesso Fritsche, con la guardia di sicurezza Yilmaz Tozturkan e a suo figlio Daniel Lins, avrebbero chiesto alla famiglia di Schumi 15 milioni di euro per non rendere pubblici i file.

Una vicenda terribile che la scorsa settimana ha avuto un primo epilogo in quanto il tribunale distrettuale di Wuppertal ha emesso una condanna di tre anni di carcere per Tozturkan, mentre ha incassato 6 mesi con condizionale invece il figlio dell’uomo. Condanna di due anni, per favoreggiamento, invece per Markus Fritsche con la pena che però è stata sospesa.

Decisioni del tribunale teutonico che non hanno trovato i favori di Corinna, moglie di Michael, che indignata ha dichiarato: “Abbiamo presentato appello contro quella che consideriamo una sentenza troppo clemente. A mio parere è stato lui la mente di tutto questo. Ciò che ancora mi sconvolge è l’incredibile tradimento della nostra fiducia. Dovrebbe ricevere una punizione che scoraggi qualsiasi potenziale imitatore”.

La stessa avvocatessa della moglie di Schumacher aveva già preannunciato provvedimenti dopo la sentenza.