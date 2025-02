Profumo, hai sempre sbagliato a spruzzarlo: devi metterlo qui se vuoi farlo durare per ore

Per rendere il profumo efficace e duraturo devi spruzzarlo solo in questo modo: come hai fatto fino ad ora non va bene.

Dietro ad un semplice flacone di profumo che tutti noi ben conosciamo, si nasconde una storia affascinante fatta di miti e misteri. Delle origini risalenti già al tempo degli Egizi, dove i primi profumi venivamo realizzati con un mix di resine aromatiche e di oli essenziale. Usati non solo per la persona, ma anche per effettuare riti religiosi.

Si narra, che la stessa Cleopatra era un’appassionata di profumi e che li rendeva la sua arma per sedurre e conquistare un uomo. A partire dai Romani, fino ad arrivare al Medioevo, il profumo ha sempre avuto un ruolo centrale ed importante. Con il passare del tempo, poi, i profumi sono diventati una parte fondamentale della vita, andando così a completare il proprio look, donando quel tocco in più capace di colpire chi ci passa accanto.

Come e dove spruzzare il profumo per farlo durare anche ore intere

Oggi, esistono tantissime tipologie di profumi, a partire dalla classiche fragranze floreali, fino ad arrivare a note più forti e decise. Dietro c’è un vero e proprio business, che vede spesso scontrarsi le più famose case di produzione. Sceglierne uno è davvero difficile e spesso ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, è bene sapere che una volta acquistato, per renderlo davvero efficace e per lasciare la ‘scia’, sarà importante usarlo in modo corretto.

Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, spruzzare il profumo nel modo giusto può fare la differenza, non solo per farlo durare più a lungo, ma soprattutto aiuterà a diffondere meglio la sua fragranza. Vediamo nel dettaglio i consigli da seguire:

Punti caldi del corpo : il profumo deve essere applicato sui polsi, dietro le orecchie, alla base del collo, dietro le ginocchia o all’interno dei gomiti. Sarà proprio il calore del corpo che aiuterà a diffondere il profumo;

: il profumo deve essere applicato sui polsi, dietro le orecchie, alla base del collo, dietro le ginocchia o all’interno dei gomiti. Sarà proprio il calore del corpo che aiuterà a diffondere il profumo; Capelli e vestiti : un leggero spruzzo sui capelli o sui vestiti può far durare la fragranza più a lungo;

: un leggero spruzzo sui capelli o sui vestiti può far durare la fragranza più a lungo; Non strofinare : evitare di strofinare i polsi dopo aver applicato il profumo, perché questo rompe le molecole della fragranza e ne altera la durata;

: evitare di strofinare i polsi dopo aver applicato il profumo, perché questo rompe le molecole della fragranza e ne altera la durata; Distanza giusta : tenere il flacone a circa 15-20 cm dalla pelle;

: tenere il flacone a circa 15-20 cm dalla pelle; Spruzzo leggero : meglio uno o due spruzzi nei punti giusti senza esagerare;

: meglio uno o due spruzzi nei punti giusti senza esagerare; Tecnica della nuvola : spruzzare il profumo in aria e camminare attraverso la nuvola per una diffusione più delicata;

: spruzzare il profumo in aria e camminare attraverso la nuvola per una diffusione più delicata; Dopo la doccia : la pelle umida trattiene meglio il profumo;

: la pelle umida trattiene meglio il profumo; Su pelle idratata: prima di applicarlo, per farlo durare di più, passare una crema idratante su tutto il corpo.

In conclusione, basterà seguire questi piccoli suggerimenti per riuscire ad ottenere il massimo dell’effetto con il profumo. Basteranno anche solo poche gocce e si farà subito la differenza.