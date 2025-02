Ribaltone in Serie A, arriva Mancini: pronto il tradimento

Il nome di Roberto Mancini aleggia su una big di Serie A in difficoltà. Nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord ha rappresentato l’ennesima delusione della stagione del Milan, che dovrà presto provare a reagire offrendo una fase conclusiva di campionato in crescendo.

Il diavolo ha vissuto un’annata molto complicata tra sconfitte, passaggi a vuoto e grandi delusioni che hanno portato anche ad un cambio di allenatore, con l’arrivo di Conceiçao al posto di un criticatissimo Paulo Fonseca. Eppure l’avvicendamento in panchina non ha portato del tutto i frutti sperati. La vittoria della Supercoppa è troppo ‘poco’ al momento per promuovere la scelta della società.

Ora l’obiettivo minimo, al netto della Coppa Italia, è rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions, passaggio fondamentale anche dal punto di vista economico in ottica calciomercato. Eppure lo stesso Conceiçao potrebbe anche dire addio a fine stagione, a prescindere dall’eventuale raggiungimento del traguardo europeo. In casa rossonera c’è infatti ancora una volta aria di rivoluzione e il casting per la panchina inizi ad allargare i propri orizzonti.

Nel corso di un recente appuntamento su YouTube con TiAmoCalciomercato su Calciomercato.it si è parlato lungamente della papabile nuova era milanista, con annessi nomi per il futuro.

Calciomercato Milan, caccia al dopo Conceiçao: spunta anche Mancini

Mirino sugli allenatori italiani già liberi con profili come Allegri, Sarri e soprattutto Roberto Mancini. Quest’ultimo ha già allenato, peraltro in due circostanze, proprio i rivali dell’Inter in Serie A.

Il tecnico di Jesi nelle ultime annate ha allenato solamente Nazionali, con la sua avventura, durata poco, all’Arabia Saudita a cavallo dl 2023 e 2024 che è arrivata dopo ben cinque anni sulla panchina dell’Italia.

E proprio in Italia Mancini potrebbe fare ritorno in un campionato nel quale non allena dal lontano 2016. Ormai una vita fa per l’ex ct azzurro che potrebbe essere un nome affascinante nel folto lotto di profili che compongono il ventaglio di scelte.

Tra gli allenatori esteri ci sono Xavi, oltre Terzic e ten Hag mentre tra le suggestioni ai limiti del clamoroso c’è Jurgen Klopp del quale ha parlato Michele Fratini a TiAmoCalciomercato: “Klopp è sempre stato un grande manager sia al Borussia Dortmund che al Liverpool. Con questo nuovo ruolo di management potrebbe, e uso il condizionale, arrivare a Milano. A Conceicao hanno fatto un anno e mezzo di contratto, come a dire: ‘raggiungi gli obiettivi e in estate ne riparliamo’. Peraltro Klopp potrebbe portare risorse importanti con sé, un partner importante come la Red Bull“.