Roma bloccata il 24 febbraio, la decisione manda in tilt tutto: quando potrete uscire di casa

Esplode il caos a Roma. In quella particolare giornata ci sono grossi rischi e c'è grande preoccupazione per quello che può accadere.

Vivere in città o in provincia vede senza dubbio grosse differenze. Sia per lo stile di vita che per tante altre cose e lo notiamo specialmente quando parliamo di grandi città come Roma, Milano e Napoli. In queste – in particolare – è facile vedere un caos assoluto e ci sono alcuni giorni dove è ancora più dura, la situazione non è semplice.

Il problema dei trasporti in Italia è noto a tutti, il Governo sta lavorando duramente per trovare soluzioni, ma non è semplice e coloro che si occupano dei trasporti sono davvero stufi di questa situazione. Per il giorno lunedi 24 Febbraio il sindacato USB ha diramato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale e ciò potrebbe mandare letteralmente in tilt l’intera città.

Già normalmente ci sono problemi a controllare l’intero pubblico ed ora con questo sciopero – per giunta ad inizio settimana – potrebbero nascere ulteriori problemi molto importanti. L’Atac, azienda dei trasporti di Roma, ha comunicato che potrebbero esserci disservizi dalle ore 8.30 alle 17 e specialmente dopo le 20. In molti pensano che si possa verificare un casino totale, e il motivo dello sciopero è dovuto alla richiesta di rinnovo del contratto nazionale, anche visto il grande aumento dell’inflazione. D’altronde i numeri parlano chiaro.

Continuano le proteste, per Roma il rischio è serissimo

Uno sciopero che normalmente doveva riguardare solo i pullman e i treni ma secondo quanto riporta Il Post invece riguarderà anche gli aeroporti e si preannuncia quindi totale. I sindacati Anpac, Filt-CGIL e Uilt-UIL hanno annunciato uno sciopero di ben quattro ore per il personale e per i piloti di Aeroitalia e di Easijet. Lo sciopero andrà in scena dalle ore 12 fino alle ore 16 e si preannuncia quindi un vero terremoto nella giornata di Lunedi.

Negli ultimi mesi sono avvenute diversi problematiche da questo punto di vista, il Comune ha provato a trovare una soluzione ma gli scioperi proseguono. E non è finita qui in quanto sono previsti lavori sui binari sulla stazione di Roma Termini-Centocelle, lavori previsti dalle ore 21 di Venerdi 21 Febbraio fino alle ore 14 del 24 Febbraio e in questo modo sarà sospesa la circolazione sulla ferro-tramvia.

Ovviamente a causa dello sciopero potrebbero esserci possibili variazioni di orario e la situazione potrebbe anche peggiorare con un vero e proprio delirio che si prevede in questa data.