Mihajlovic, retroscena da brividi: è successo pochi istanti prima della sua scomparsa

Sinisa Mihajlovic è entrato di diritto nella storia del calcio italiano, lasciando in eredità a chi ha avuto la fortuna di ammirarlo un talento ed una personalità fuori dal comune. Mancino purissimo in grado di abbinare forza ed eleganza, il difensore serbo ha conquistato tutti soprattutto con il suo carattere da duro con il cuore tenero che ha fatto breccia nel cuore dei fan.

Sono passati oltre due anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta al culmine della lotta contro la leucemia. Mihajlovic prima da calciatore e poi da allenatore ha infatti conquistato il cuore di tutti, lasciando vedere la sua meravigliosa parte umana in grado di commuovere tutti.

Il 20 febbraio scorso avrebbe compiuto 56 anni e per l’occasione suo fratello Drazen ha raccontato svariati retroscena, tra i quali una promessa da brividi prima della sua morte. Tanto amore ed un legame indissolubile trasudano dalle parole pronunciate dal fratello di Mihajlovic, che come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha detto di continuare la sua vita con sua moglie e i suoi due figli a Novi Sad.

Drazen ha quindi raccontato di stare con la madre ma spesso di andare anche a Roma a trovare Arianna e i suoi nipoti.

Il fratello di Mihajlovic confessa tutto: rivelazione da brividi

Drazen ha quindi evidenziato un retroscena: “L’ho promesso a Sinisa: il giorno che se ne è andato sono rimasto tutta la notte con lui. Ho detto quello che tra uomini non ci si dice mai”.

Per il fratello di Sinisa è impossibile rimuovere dalla mente il giorno in cui la loro vita è stata completamente stravolta: “Ero in Sardegna con mio fratello, Arianna e tutta la sua splendida famiglia, quando una mattina dopo essersi alzato Sinisa non riusciva neanche a camminare. Io lo prendevo in giro: ‘Sembri un vecchio di 90 anni…’. Pensavamo fosse uno stiramento o una infiammazione perché aveva giocato a padel. E invece…”.

Una fase durissima della vita della famiglia Mihajlovic che ha quindi dovuto fare i conti con una realtà amara: “Fu uno dei momenti più difficili della mia vita. Mamma è sempre stata una roccia, ma neanche la donna più forte del mondo può resistere al dolore della possibile perdita di un figlio. Come poi purtroppo è avvenuto”.

Infine, dopo aver sottolineato l’enorme forza di volontà del fratello anche nei momenti peggiori, Drazen ha rivelato: “Nostro padre se ne è andato parecchi anni fa per un tumore. Sinisa diceva che per ricordarlo ordinava sempre due grappe, una per lui e una per papà. Io ora ne ordino tre”.