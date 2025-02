Ritiro Hamilton, l’annuncio scuote il mondo Ferrari: cambia tutto

In casa Ferrari i tifosi ormai non stanno più nella pelle. I riflettori sono puntati sulla nuova stagione ormai alle porte che vedrà Lewis Hamilton come assoluto protagonista di una scuderia che non vede l’ora di alzare i giri del motore per tornare a lottare anche per il mondiale piloti.

Il sette volte campione del Mondo compone con Charles Leclerc un autentico dream team, sul quale la Ferrari punta tutto per tornare a splendere come ai fasti di un tempo. Intanto i protagonisti della rossa sono al lavoro in questa fase pre season che sta già dando qualche interessante indicazione per il prossimo futuro. La nuova avventura a Maranello ha ridato slancio anche all’entusiasmo di un pilota tanto esperto quanto vincente come il fuoriclasse di Stevenage.

In Ferrari l’obiettivo per Hamilton è soltanto uno: vincere l’ottavo titolo mondiale che gli permetterebbe di staccare Michael Schumacher in questa speciale classifica. Poi spazio al futuro per Lewis che a 40 anni non ha alcuna intenzione di perdere tempo e vuole chiaramente massimizzare al meglio il biennale siglato con la rossa, che prevede peraltro un’opzione per un terzo anno.

Hamilton svela tutto sul suo futuro: “Se vinco il titolo non mi ritiro”

L’intenzione di Hamilton al netto di età e risultati è quella di rispettare il contratto con la rossa. In caso di titolo già al primo anno quindi Lewis respinge la possibilità di ritirarsi immediatamente.

Il fenomeno britannico ha svelato le sue intenzioni nell’ultima conferenza stampa evidenziando: “Se avessi la fortuna di vincere un altro titolo, che è ovviamente il nostro obiettivo, non credo che mi fermerò“. Una vera e propria sentenza attraverso parole nette ed irrevocabili per Lewis Hamilton che ci ha tenuto subito a mettere le cose in chiaro su un futuro in Formula 1 che inevitabilmente nei prossimi anni lo porterà sempre più vicino al ritiro.

A prescindere da tutto l’intenzione è però quella di onorare l’accordo in Ferrari lì dove le ambizioni restano sin da subito molto alte: “Ho già lavorato con due squadre che hanno vinto il titolo. So com’è una squadra vincente. Qui c’è una passione che non si è mai vista ci sono tutti gli ingredienti necessari per vincere un Campionato del Mondo. Si tratta solo di mettere insieme tutti i pezzi. Abbiamo dei grandi leader in Fred, John [Elkann] e Benedetto [Vigna]. Tutti hanno un approccio molto calmo e positivo: nessuno pensa ‘ah, siamo perfetti in ogni area’. Dobbiamo migliorare ovunque e non stiamo lasciando nulla di intentato per cercare di farlo”.