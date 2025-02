Ho detto addio ad ago e cotone, per fare l’orlo alle tende uso questo metodo: pratico e funzionale

Le tende in casa sono elementi di arredamento che hanno diverse funzioni, aiutano a proteggere dagli sguardi esterni, permettono di modulare la quantità di luce che entra, aggiungono stile e personalità agli ambienti ed infine possono aiutare a mantenere il calore in inverno e il fresco in estate. Insomma, sono un dettaglio importante e non possono di certo mancare.

È possibile scegliere fra tantissimi modelli di tende, ci sono quelle a pannello, moderne e scorrevoli, le tende a rullo dal tocco minimal e decisamente molto più pratiche, poi troviamo le veneziane con lamelle regolabili, le tende a pacchetto che si raccolgono in pieghe ed infine le tende classiche in tessuto morbido, eleganti e tradizionali. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ed ogni elemento si sposerà alla perfezione con lo stile di arredamento scelto per la propria casa.

Come fare un orlo alle tende senza usare ago e cotone

Nel momento in cui si deciderà di acquistare delle tende, le strade da poter percorrere sono due. La prima è quella in cui ci si rivolgerà ad un esperto del settore e provvederà lui a tutto, compreso il montaggio. Nella seconda ipotesi invece, saremo noi a fare tutto, a partire dalla scelta, fino all’installazione. In questo ultimo caso, ci capiterà sicuramente di avere a che fare con delle tende spesso fin troppo lunghe e magari doversi munire di ago e cotone per fare l’orlo.

Ebbene, per chi non ha molta dimestichezza con ago e cotone, è giusto che sappia che in realtà esiste una tecnica davvero geniale e che permette di ottenere un orlo perfetto in pochissimi minuti. Tutto sta nell’acquistare del comunissimo nastro termico e le tende saranno finalmente della lunghezza desiderata.

Per prima cosa si dovrà installare la tenda, a questo punto con l’aiuto di un metro si andrà a prendere la misura che vogliamo realizzare. Si andranno a segnare i punti in cui tagliare e con le forbici si andrà a rimuovere l’eccesso. Ora non resta che mettere il nastro termico sulla tenda, fare la piega desiderata e passare una fonte di calore, come il ferro da stiro, per attivare il nastro. Ed ecco che in pochissimi secondi le tende avranno finalmente la lunghezza giusta senza aver usato l’ago e il cotone.