Ikea, boom di vendite in queste ore: 1 euro ed è subito tua!

Il marchio IKEA da tempo suona familiare alle orecchie degli italiani come sinonimo di arredamento pratico e di qualità a prezzi accessibili a gran parte delle tasche. La catena svedese, bisogna ammetterlo, ha cambiato profondamente il modo in cui arrediamo le nostre abitazioni. Una rete di punti vendita in costante espansione ha fatto il resto.

Insomma: IKEA ha conquistato cuore e portafoglio di molti consumatori. Indubbiamente la multinazionale fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad ha adottato una strategia vincente puntando su un mix di prodotti di qualità a prezzi modici, col bonus di un’esperienza d’acquisto capace di coinvolgere i potenziali acquirenti. Entrare in negozio IKEA è qualcosa che va al di là del semplice gesto di fare shopping.

Ogni sezione dei punti vendita IKEA ricrea ambienti domestici reali, dando modo ai clienti di immaginare visivamente la collocazione dei diversi elementi in casa. Inoltre IKEA punta forte sull’e-commerce e sulle promozioni, in modo da facilitare gli acquisti. In queste ore è stata lanciata un’interessantissima offerta a 1 euro che sta già andando a ruba.

IKEA lancia la promozione a 1 euro

Dicevamo dell’e-commerce, uno dei punti di forza di IKEA che ha investito non poco sul sito ufficiale, molto facile da navigare anche ai meno esperti di tecnologia. Utile anche l’app che permette di saltare le code alle casse. Di recente il colosso svedese dei mobili low cost ha lanciato un’interessantissima promozione: la spedizione a casa quasi gratuita.

Questa iniziativa va incontro alle esigenze dei clienti che preferiscono ricevere direttamente a casa gli acquisti senza correre il rischio di rimanere imbottigliati nel traffico o nelle lunghe code in negozio. La promozione di IKEA riduce notevolmente i costi di spedizione, rendendo accessibile a tutti la spedizione a domicilio. Ecco i dettagli dell’offerta IKEA.

Chi fa una spesa minima di 59 euro può ricevere pacchi leggeri pagando soltanto 1 euro di spedizione. I clienti che vogliono farsi consegnare mobili a domicilio dovranno aggiungere – per ordini di valore simile – soltanto 19 euro di spese di spedizione. Infine per gli acquisti superiori a 390 i costi di spedizione ammontano a 39 euro.

Insomma: si tratta di tariffe veramente vantaggiose che incentivano chi vuole rinnovare l’arredamento di casa senza spostarsi di un centimetro dalla propria abitazione. Un’altra promozione interessante abbinata alle spedizioni a basso costo riguarda la possibilità di ricevere le famose polpette svedesi soltanto chiamando un numero. Un regalo goloso che mira a creare un legame anche emotivo tra il brand svedese e la sua clientela.