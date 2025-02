Né aceto e né bicarbonato, per pulire il WC uso questo ingrediente: il calcare sparisce subito

Il bagno è senza dubbio tra gli ambienti di casa che più necessità di una pulizia quotidiana. Un compito importantissimo, non solo per eliminare tutto lo sporco che riesce a formarsi alla velocità della luce, ma soprattutto per escludere la formazione di germi, batteri e di tutti quei potenziali pericoli che possono far male alla salute.

Essendo uno tra gli ambienti più frequentati e in cui ci andremo ad occupare della nostra igiene personale, il bagno tende ad accumulare una grandissima quantità di sporco e tra i vari elementi presenti al suo interno, il WC è proprio quello che più ci farà disperare durante le pulizie. È proprio tra le sue pareti e sul fondo, infatti, che si andrà a creare uno strato di sporco davvero complicato da mandare via.

Come eliminare sporco e calcare dal WC con un ingrediente 100% naturale

Quando siamo alle prese con un WC particolarmente sporco, sarà importantissimo agire con cura e con i prodotti giusti per essere certi di riuscire a rimuovere ogni tipo d’impurità. Dalle classiche macchie gialle, fino ad arrivare a quelle strisce nere sul fondo, tutto dovrà essere rimosso con estrema attenzione. Ebbene, per ottenere il pulito che si è sempre immaginati, basterà utilizzare dei semplici limoni, ed anche lo sporco più ostinato verrà subito via.

In commercio esistono tantissimi prodotti studiati proprio per pulire il WC, ma sicuramente l’utilizzo di prodotti 100% naturali risulta essere la scelta migliore. Infatti, non è di certo la prima volta che alcuni prodotti che abbiamo in casa siano ideali anche per alcune faccende domestiche. In questo caso specifico, basterà utilizzare un semplice limone e tutte le incrostazioni verranno subito via.

Il procedimento è semplicissimo, dopo aver preso un limone tagliarlo a metà, ottenere il succo e metterlo all’interno di un frullatore. Aggiungere dell’acqua, qualche pezzo di buccia di limone e iniziare a frullare fin quando non si otterrà un composto liscio. A questo punto travasarlo all’interno di un flacone, meglio se spray e vaporizzare il mix all’interno del WC. Lasciare agire una mezz’oretta, dopodiché strofinare le pareti ed il fondo con l’aiuto dello scopino. Tirare lo sciacquone ed ecco che si potrà subito ammirare un WC pulitissimo e senza incrostazioni. Un trucco validissimo e che potrà essere ripetuto anche una volta alla settimana.