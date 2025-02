Detersivo per lavastoviglie, meglio liquido o tabs? La risposta spiazza tutti

Meglio detersivo liquido o in capsule per la lavastoviglie? Finalmente arriva la risposta definitiva a risolvere il dilemma.

La lavastoviglie è un elettrodomestico le cui funzioni ci permettono di ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcun tipo di fatica. Un meccanismo diventato sempre più perfetto e che nel corso degli anni ha reso quest’apparecchio davvero indispensabile in casa, a tal punto, che una volta provato non si potrà più farne a meno.

Il meccanismo con cui usare la lavastoviglie è semplice e noto a tutti, tuttavia, oltre ad accertarsi di caricarla in modo corretto, sarà altrettanto importante capire che tipologia di detersivo usare affinché le stoviglie possano essere realmente pulite. Infatti, rispetto agli anni addietro, oggi esistono diverse tipologie di detersivo per lavastoviglie e molto spesso non si è in grado di capire quale fra questi sia il migliore, rischiando quindi, di fare un acquisto che poi non soddisfi le nostre aspettative.

Liquido o in capsule? Ecco qual è il miglior detersivo per lavastoviglie

Quando dobbiamo acquistare un detersivo per lavastoviglie sono due le opzioni che si presentano: scegliere il classico formato liquido/gel oppure le più moderne capsule/tabs. E sebbene entrambi siano ampiamente utilizzati, le loro prestazioni e il prezzo possono variare notevolmente, per non parlare sull’indecisione che ci si pone, ogni volta che si dovrà scegliere tra l’uno o l’altro.

A fare chiarezza sulla questione e ad aiutare, quindi, a fare una scelta più consapevole, ci ha pensato Altroconsumo, che ha preso a campione 68 detersivi per lavastoviglie, riuscendo ad arrivare ad una conclusione definitiva, eleggendo tra le due tipologie quello migliore. Il test eseguito in laboratorio, ha analizzato l’efficacia di diverse marche sia nel formato liquido, che nel formato in capsula, e la risposta definitiva ha spiazzato tutti. Ebbene, analizzando con cura i risultati ottenuti, è venuto fuori che i risultati migliori sono quelli ottenuti dal lavaggio tramite capsule.

Le tabs, si sono rivelate molto più efficaci nella pulizia delle stoviglie, anche quello con la presenza di sporco ostinato. Inoltre, hanno dimostrato di essere in grado di non rilasciare alcun tipo di alone sulle stoviglie nel lungo termine. E a rendere il tutto ancora più convincente è anche il loro prezzo, infatti, le pastiglie monodose, soprattutto quelle dei marchi dei supermercati o dei discount, sono più economiche rispetto alla formulazione in gel. Quindi in conclusione, se siete ancora indecisi su che detersivo per lavastoviglie acquistare, ora sapete con certezza su quale versione andare e che le capsule sono senza dubbio la scelta migliore.