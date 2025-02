Esonero e avventura finita, pronto Pirlo: destinazione incredibile

I risultati in campo ovviamente determinano anche il futuro degli allenatori. Lo sa bene Andrea Pirlo che potrebbe tornare in panchina

La vita dell’allenatore è inevitabilmente legata ai risultati derivati dal campo. Quando le cose iniziano ad andare male proprio i tecnici sono i primi ad essere messi in discussione.

È quindi fondamentale portare in dote un rendimento quanto più costante possibile per riuscire ad evitare brutte sorprese e ribaltoni. Lo ha imparato a sue spese anche un giovane allenatore italiano come Andrea Pirlo che ha già avuto modo di intraprendere avventure con Juventus, Fatih Karagumruk e Sampdoria senza però lasciare un segno indelebile. Proprio quest’ultima storia con il club ligure si è esaurita nel peggiore dei modi lo scorso agosto con l’esonero dopo appena tre partite di questa Serie B nelle quali aveva conquistato un solo punto.

Un anno intero e pochi scampoli quindi alla Samp per l’ex centrocampista che ora è in attesa di una nuova occasione in un club di rilievo. Lo stesso Pirlo infatti potrebbe essere un’idea stuzzicante e percorribile per una società di Liga, qualora si arrivasse all’addio dell’attuale allenatore.

Il riferimento è alla situazione delicata della Real Sociedad che naviga nell’anonimato della metà classifica nel campionato iberico, nonostante una rosa sulla carta di buon valore.

Calciomercato, crisi alla Real Sociedad: Pirlo potrebbe essere una soluzione

In discussione quindi il futuro di Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad che ha vissuto nel club biancoblu praticamente tutta la sua carriera da tecnico facendo l’intera trafila.

Dopo tanti anni però qualcosa inizia ad incrinarsi e non vanno esclusi colpi di scena per il futuro alla luce dei risultati deludenti in Liga e delle recenti parole dello stesso Alguacil che in conferenza stampa ha ammesso: “Per il bene del club, dei giocatori e mio, la decisione va presa alla fine della stagione. Il presidente ha rispettato la mia scelta, quindi renderò noto cosa farò tra fine aprile e inizio maggio. Spero che non mi facciate più domande sul rinnovo fino ad aprile, perché non risponderò”.

Lo stesso tecnico quindi, al netto di eventuali esoneri a stagione in corso, ha già in programma di prendere una decisione definitiva sul suo futuro alla Real Sociedad.

Intanto andrà corretto il tiro sui risultati nonostante il successo di ieri sera contro il Leganes, che arriva dopo i 4 ko nelle 5 gare precedenti di Liga. In caso di ribaltoni tra ora e la prossima estate il nome di Pirlo potrebbe quindi essere preso in considerazione per un’altra avventura estera dal fascino certamente importante.