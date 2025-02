Alex Zanardi, annuncio improvviso in diretta: lacrime nel mondo dello sport

Alex Zanardi è una delle leggende dello sport italiano, un uomo che abbiamo tanto ammirato sia dentro che fuori la pista dove correva. Negli anni il campione ha avuto molta sfortuna ma la sua storia – ancora oggi – è da esempio per tutti, la dimostrazione che si può combattere e credere in quello che si vuole fino alla fine.

Si, la storia di Zanardi è un esempio per tutti noi. Un atleta che ha combattuto, l’incidente in Formula Uno che gli ha tolto l’utilizzo delle gambe tanti anni fa ha scioccato tutti, ma Alex non ha mai mollato ed ha continuato a correre, stavolta nell’handbike ma la sua storia è utilizzata da tanti giovani che hanno problemi e si ispirano a lui che non ha mai mollato e lotta ancora sempre e comunque.

L’incidente che però più di tutto ha ferito il campione è quello capitato il 19 Giugno 2020 quando durante un evento di beneficenza per handbike fu coinvolto in un incidente sulla Stradale 146, un grave scontro con un camion che portò Alex in gravissime condizioni e in terapia intensiva. La riabilitazione è durata tempo e Zanardi è tornato a casa nel Dicembre 2021 ma da quel momento è rimasto con la sua famiglia e non ci sono più uscite ufficiali. La famiglia gli è rimasta accanto e ci sono stati diversi eventi in cui è stato ricordato.

Alex Zanardi e l’esempio per tutti: un ricordo memorabile

Il progetto BMW Sciabile ha compiuto 22 anni e in queste ore BMW Italia e la scuola Sauze d’Oulx ha tenuto un evento con i media per vivere un’esperienza unica e permettere a tutti di conoscere meglio questo progetto. All’evento hanno partecipato la testimonial dell’evento Carlotta Visconti e suo padre Davide, poi Emiliano Malagoli e lo street Artist Flycat.

Durante questi eventi in molti ricordano Zanardi e come ha dato un forte contributo. Il presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre ha parlato cosi: “Noi crediamo che un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire il valore alla società e iniziative come questa rappresentano un esempio concreto di cosa si possa fare per affrontare tematiche importanti come la disabilità”. E poi citando il grande campione:

“Quando parliamo di SciAbile non possiamo non pensare al nostro Brand Ambassador Alex Zanardi, personaggio che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile. La sua figura resta di costante ispirazione per noi tutti i giorni”, chiude l’organizzatore.