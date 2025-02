WhatsApp, il trucco per far credere agli altri che non chatti più: colpo di genio!

C'è un trucco geniale grazie al quale possiamo far credere agli altri che non stiamo più usando WhatsApp, ecco come fare.

WhatsApp ha rivoluzionato le nostre vite mettendoci in contatto praticamente in tempo reale con l’universo mondo, da un capo all’altro del pianeta. Innovazione grandiosa che ha abbattuto le barriere comunicative e contribuito all’edificazione di quello che in tempi non sospetti Marshall McLuhan aveva definito il “villaggio globale”.

Il problema è che in ogni villaggio che si rispetti tutti sanno tutto di tutti. L’intrusività è una costante di questa community globalizzata creata dall’avvento di media sempre più coinvolgenti e rapidi come i social e le piattaforme di messaggistica. È vero che WhatsApp ci permette di raggiungere tutti con un clic, ma è altrettanto vero che permette anche agli altri di raggiungere noi sempre e ovunque.

Insomma: con WhatsApp – e non solo – siamo precipitati nell’inferno della reperibilità continua, sottoposti al fuoco di fila di una serie di seccatori che non si fanno problemi a scriverci a ogni ora del giorno e della notte, a cominciare dai messaggi di lavoro fuori orario. Fortunatamente c’è un trucco geniale per far credere agli altri che non stiamo chattando più.

Il trucco geniale per far credere che non usiamo più WhatsApp

Per liberarsi dalla tirannia della reperibilità h24 ci sarebbe una via semplice: cancellare WhatsApp. Ma come capita spesso le soluzioni più semplici sono anche quelle che, per un motivo o per l’altro, non ci possiamo permettere. Ma niente paura: c’è un modo per tenere WhatsApp facendo in modo di sembrare offline e indisponibili a chattare.

Al tempo stesso però potremo comunque mantenere la possibilità di controllare i messaggi quando ne abbiamo voglia. Il primo step sarà quello di disattivare le notifiche di WhatsApp per non cedere alla tentazione di rispondere subito ai messaggi. Su Android ci basterà disattivare le notifiche da Impostazioni > Notifiche >Gestione notifiche.

Modificare le impostazioni della privacy può aiutarci a sembrare inattivi su WhatsApp. In questo modo potremo nascondere l’ultimo accesso, la foto del profilo e lo stato WhatsApp. Non dovremo fare altro che selezionare dalle Impostazioni l’opzione Account > Privacy. Infine impostiamo su Nessuno le opzioni Ultimo accesso, Immagine del profilo e Info.

Un altro trucco efficace è fare ricorso alla Modalità Aereo. In questo modo potremo leggere i messaggi senza apparire online. Dovremo procedere così: attiviamo la Modalità Aereo sul nostro telefono, poi apriamo WhatsApp e leggiamo i messaggi. Infine chiudiamo l’app prima di disattivare la Modalità Aereo.

Per dare l’impressione di non usare WhatsApp possiamo poi ridurre il numero di chat visibili archiviando le conversazioni. Per farlo dovremo scorrere verso sinistra sulla chat da archiviare. A questo punto selezioniamo Archivia. Infine se non aggiorniamo il nostro stato WhatsApp potremmo far sembrare che non utilizziamo più l’app.