Ilary Blasi, salta tutto sul più bello: mazzata tremenda per i suoi fan

Niente da fare per Ilary Blasi. È tutto saltato sul più bello. La showgirl non ci sarà come avevano sperato diversi fan.

Si torna a parlare di Ilary Blasi, da tempo al centro della scena per la rottura con l’ex marito Francesco Totti, una storia d’amore che si è chiusa in maniera certamente non serena, raccontata su Netflix con “Unica” e successivamente con “Ilary”. Per la showgirl ci sarà un ritorno in grande stile nel mondo dei reality, dove ha riscosso un grande successo.

Ad aprile Ilary Blasi tornerà in televisione con “The Couple”, il nuovo reality show di Canale 5 che come da prassi vede come protagonisti persone comuni costrette a una convivenza forzata, destinate a contendersi un montepremi in palio. Una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi e i vincitori saranno decretati solo e unicamente dal pubblico.

Dopo l’impegno in primavera con “The Couple”, informa Dagospia, Ilary tornerà insieme ad Alvin a condurre “Battiti Live”, reduce dagli ottimi riscontri in termini di ascolti raggiunti su Canale 5. I fan però speravano di rivedere la Blasi al timone di una trasmissione bisognosa di rilancio. Invece è saltato tutto, ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, niente da fare: salta tutto, delusione tra i fan

Presto l’Isola dei Famosi farà ritorno in televisione. Da diverso tempo si parla del futuro della trasmissione dopo un’edizione poco fortunata come quella dell’anno scorso, con Vladimir Luxuria al timone del reality show di Canale 5. In tanti, a cominciare dalla produzione, volevano il ritorno di Ilary Blasi, che ha condotto il programma per ben tre edizioni.

La showgirl romana però ha preferito declinare l’offerta. Ha deciso infatti di lanciarsi nella nuova sfida di The Couple. Chi andrà a condurre l’Isola? La fumata bianca, sempre secondo Dagospia, sarebbe ormai arrivata dopo un periodo interlocutorio, di incertezze e indecisioni che avevano portato a ipotizzare anche la cancellazione del format, da anni nel palinsesto Mediaset.

A quanto pare però il rischio di non vedere più i naufraghi in televisione è svanito. L’Isola tornerà presto con un volto nuovo alla condizione. Si era parlato anche di Alfonso Signorini, ma alla fine la scelta dell’azienda sembra essere caduta, dice Dagospia, su Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene che riscuote la stima dei vertici Mediaset.

Il resto, a cominciare dalla data d’inizio e i concorrenti, senza contare il nome dell’inviato, resta ancora tutto da decidere. Niente gran ritorno di Ilary Blasi dunque. Salvo imprevisti il nome della nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi sarà quello di Veronica Gentili, dal 2023 a Le Iene dopo programmi di approfondimento come Stasera Italia, Controcorrente e Buoni o cattivi.