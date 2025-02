Dramma Marcell Jacobs, rivelazione inquietante: tifosi senza parole

Il campione di atletica Marcell Jacobs è una delle leggende dello sport, grazie alle medaglie d’oro conquistate, tra la sorpresa generale, ai Giochi Olimpici del 2021. In questi anni la stella azzurra dei 100 metri di atletica ha vissuto alti e bassi ma Marcell non ha mai mollato ed ha provato nuovamente a superare i suoi limiti.

Jacobs è un professionista di grande livello, ha vinto e ottenuto negli ultimi anni ma oltre a questo ha fatto tanto rumore la storia che vede protagonista il fratello di Tortu e il presunto spionaggio ai danni di alcune persone tra i quali anche Jacobs. Della vicenda l’atleta non vuole più parlare, deciderà la giustizia ma l’uomo – in attesa di tornare ad allenarsi – ha rilasciato dichiarazioni riguardo la sua vita e ne ha parlato durante la trasmissione Le Iene.

Chi segue Marcell Jacobs ormai sa che l’atleta è molto legato alla madre ma ha invece avuto un rapporto piuttosto conflittuale con il padre. L’uomo – in queste ore impegnato a Jacksonville per gli allenamenti – ha parlato cosi riguardo il rapporto con la figura paterna: “Ho vissuto l’abbandono, non avere mai avuto una figura paterna nella mia vita, quindi ho sempre avuto una paura inconscia che – se non facevo le cose bene – le persone potevano abbandonarmi”.

Marcell Jacobs e le parole sul rapporto difficile con il padre

Per lui la famiglia è molto e quindi dover vivere questo dramma non è stato facile. Marcell Jacobs ne ha parlato a più riprese ed ancora oggi – dopo tanti anni – la situazione non è migliorata. Riguardo l’abbandono del padre l’uomo ha raccontato: “Lui è andato in missione in Corea e quando è tornato non voleva sapere nulla di nessuno. Tutto quello lo ha cambiato, quando è tornato non era più lo stesso”.

Un rapporto particolare e per 30 anni i due non si sono praticamente sentiti. L’uomo ha trovato il coraggio di avere un buon rapporto con lui grazie al grande aiuto di mental coach ed ha spiegato: “Mi sono sentito un pò più leggero ma quando non si è presentato al mio matrimonio ci sono rimasto male ma dopo ho capito che per lui sarebbe davvero troppo”.

Un rapporto difficile e piuttosto complicato, ora però Marcell Jacobs guarda avanti ed ha trovato la giusta quadra, un rapporto che è tornato normale e piuttosto positivo.