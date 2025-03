Ho mescolato due ingredienti che avevo in casa ed ho creato uno spray multiuso: lo faceva sempre la nonna

Ho detto addio ai classici prodotti chimici per le pulizie, ora uso questo spray multiuso che preparo in casa e funziona una bellezza.

Ogni giorno, sono tantissimi i prodotti che andremo ad utilizzare per pulire casa. Alcuni sicuramente utili, altri invece non saranno nemmeno così indispensabili e se ne potrebbe fare addirittura a meno. Tuttavia, spesso, siamo così condizionati anche da quello che vediamo in tv, da avere quasi la smania di acquistarne sempre di nuovi, riempiendo così i mobili, di tantissimi prodotti inutili.

Oltre a non essere così utili come sembra, la maggior parte dei prodotti che acquistiamo per le faccende domestiche contengono delle sostanze chimiche, che li rendono quindi anche particolarmente aggressivi oltre che inquinanti. Proprio per questo, sarà importante cercare qualche soluzione che sia efficace prima di tutto, ma che sia al 100% naturale. E fortunatamente, in casa c’è già tutto il necessario per realizzare proprio tutto questo.

Come preparare in casa uno spray multiuso completamente naturale

Piuttosto che spendere soldi in prodotti che forse nemmeno andremo ad utilizzare mai, perché non provare a creare in casa uno spray multiuso che sia naturale, che rispetti l’ambiente e che risulta anche essere molto efficace? Se la risposta sì e avete voglia di provare anche voi qualcosa di diverso, sappiate che in casa c’è già tutto il necessario per procedere.

Se siete alla ricerca di un detergente spray multiuso, che abbia una buona profumazione, che sia in grado di igienizzare, deodorare e rimuovere lo sporco, allora non vi resta che combinare immediatamente menta ed aceto per realizzare in casa un prodotto adatto per ogni angolo di casa. Per realizzarlo servirà:

500 ml di aceto di vino bianco o di mele

3 foglie di menta fresca

200 ml di acqua (facoltativo)

Procedimento:

Prendere un contenitore, meglio se di vetro, e mettere le foglie di menta Versare all’interno l’aceto, avendo l’accortezza di coprire interamente le foglie Lasciare riposare il tutto per almeno 24 ore Passato il tempo necessario, con l’aiuto di un colino filtrare il liquido Se si desidera un prodotto più liquido, si andrà ora ad aggiungere l’acqua Versare la miscela in un flacone spray, ed eccola pronta per essere utilizzata.

Questo spray sarà perfetto per ogni tipo di superficie, per sgrassare, igienizzare, eliminare gli odori, per rimuovere calcare e incrostazioni di vario genere. Ideale anche per pulire gli igienici, lavello, forno e piano cottura. Insomma, con un solo prodotto tutta la casa saprà finalmente di pulito.