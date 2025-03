Stefano De Martino prende una clamorosa decisione, no alla Rai: cosa succede

Dopo Amadeus, il diluvio. Era un po’ questo il timore che serpeggiava in Rai dopo il passaggio al Nove del conduttore reduce dal trionfale quinquennio di Sanremo e dagli ottimi ascolti macinati con Affari Tuoi. E invece siamo qui a raccontare il successo di Sanremo 2025 col ritorno in grande stile di Carlo Conti e il boom di Stefano De Martino nel game show dei pacchi.

Per il giovane presentatore partenopeo si parla addirittura di un futuro (non troppo lontano) come successore di Conti sul palco dell’Ariston. Per il momento Stefano De Martino continua a sbancare negli ascolti e a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, curiosi di vedere se il pacchista estratto riuscirà a portarsi a casa il montepremi da 300 mila euro.

I gioco a premi di Rai 1 continua a fare numeri straordinari. Basta pensare ai dati Auditel della puntata di lunedì 24 febbraio, seguita da 6 milioni e 100 mila spettatori per il 27,8% di share. Di recente però Stefano De Martino ha preso una clamorosa decisione e ha detto un no deciso alla Rai. Ma cosa è successo? Cerchiamo di capirlo.

Secco no di Stefano De Martino alla Rai

Affari Tuoi tornerà con una puntata speciale in prima serata. Non una novità: la stessa cosa è accaduta in passato con l’appuntamento speciale dedicato alla Lotteria Italia. Stando a TvBlog, la puntata speciale del game show dei pacchi andrà in onda in primavera. Il sito azzarda anche data e orario: venerdì 2 maggio 2025, inizio verso le 20:30 e conclusione alla mezzanotte.

TvBlog spiega che «questa è la richiesta fatta dalla direzione intrattenimento prime time a Stefano De Martino e al gruppo dell’access campione di ascolti diretto da Fabio Di Iorio». Ma quella di una puntata speciale per il 2 maggio, stando alle indiscrezioni trapelate, non sarebbe l’unica richiesta rivolta a De Martino da parte dei vertici Rai. A riferirlo è stato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

A quanto pare la dirigenza Rai avrebbe chiesto un “aiuto” al conduttore classe 1989 anche per coprire un vuoto nella programmazione. L’ipotesi a tavolino era quella di realizzare altri due speciali di Affari Tuoi da inserire nel palinsesto Rai nelle prime serate di sabato 8 e 15 marzo. Dal conduttore però sarebbe arrivata una risposta negativa.

Da De Martino sarebbe arrivato “un no molto fermo” all’idea di Affari Tuoi al sabato sera. Il timore sarebbe quello di non riuscire a replicare ascolti da record a causa della concorrenza troppo agguerrita. Non per nulla, segnala sempre TvBlog, lo speciale in onda venerdì 2 maggio sarà trasmesso in una serata con competitor decisamente più deboli.