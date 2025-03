Meghan Markle, gesto estremo in queste ore: “Ha chiuso”

Era un’attrice americana abbastanza famosa ma le cose sono cambiate ed è diventata una celebrità per un altro motivo. Meghan Markle è sempre sulla bocca dei tabloid sia europei che negli Stati Uniti e ogni settimana ne esce una nuova per una star, più celebre di Chiara Ferragni e Fedez in Italia.

La storia tra il principe Harry e Meghan Markle sembrava una favola con una donna comune che si innamorava del principe, ma negli anni sono successe tante cose e i rapporti – specialmente con la Royal Family britannica – sono precipitati definitivamente. Nelle ultime settimane poi sono arrivate altre novità relative al rapporto tra Harry e il Principe William, uguale anche con degli screzi tra le ‘principesse’ Meghan e Kate Middleton. Il loro rapporto non sarebbe cosi dei migliori.

Meghan è conosciuta da molti per avere un carattere particolare, forte e non dei più simpatici. Nelle ultime ore è emersa la notizia rilasciata dal portale Pagesix, sarebbe ufficiale la rottura tra Meghan Markle ed Ari Emanuel, conosciuto per essere uno degli agenti più famosi di Hollywood. I motivi sarebbero praticamente dovuti al carattere di Meghan, un carattere particolare e che ha generato negli anni tanti pesanti contrasti. Ci sono varie conferme, è tutta colpa di Meghan.

Meghan Markle, ora la rottura è ufficiale: è colpa sua

Il tabloid Pagesix conferma, ha contattato molteplici fonti e il noto agente e il suo staff avrebbero mollato Meghan Markle senza particolari indugi. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il rumors è ormai noto in tutta Oltremanica. In quel periodo la Duchessa del Sussex richiese immediatamente un incontro con Ari Emanuel e il modo con il quale lo ha fatto non è stato apprezzato, per alcuni si parla di arroganza della donna.

Un testimone ha parlato del loro rapporto in maniera piuttosto netta. “Con lei ha totalmente chiuso”. E questa notizia arriva nel peggiore dei periodi per Meghan Markle. Nelle prossime settimane la donna dovrà fare i conti con impegni ravvicinati, a partire dal suo nuovo show su Netflix, With Love Meghan, in onda martedi prossimo.

Oltre a questo la donna presenterà il suo nuovo brand As Ever, sempre in partnership con la storica emittente televisiva. Per Meghan Marke non è la prima volta, già in passato la donna ha avuto problemi con il suo staff e Jason Knauf si era lamentato addirittura con il Principe William, raccontando modi da bulla della Duchessa. E ora proseguono i rumors.