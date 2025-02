Royal Family, pregano tutti per le condizioni del principe William: notizia sconvolgente

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per la Royal Family britannica che ha dovuto fare i conti con una serie di preoccupanti situazioni. Oltre alle polemiche relative alla Royal Family e alla ‘guerra interna’ con il principe Harry e Meghan Markle c’è anche ansia circa le condizioni e lo stato di salute di alcuni membri della famiglia reale e nelle ultime ore preoccupano le condizioni del principe William.

Nelle ultime ore c’è molta ansia attorno all’erede al trono per diventare nuovo re. Tutto è nato con la morte del sergente di volo Zach Stubbings, venuto a mancare all’età di 47 anni. L’uomo ha trascorso anni vicino ai fiumi di scarico degli elicotteri ed è deceduto per mieloma multiplo, un raro caso di tumore al sangue e del midollo osseo. Quelli che molti non sanno è che questa situazione coinvolge anche il principe William.

L’erede al trono ha vissuto in una situazione simile il suo servizio militare e per questo motivo – come riporta il sito RadarOnline – effettuerà degli esami medici preventivi per escludere qualsiasi timore relativo ad un possibile cancro. Va chiarito che riguarda specialmente la prevenzione ma visto ciò che è accaduto negli ultimi anni c’è grande preoccupazione. Il sergente Zach Stubbings ha addestrato William alla RAF Valley dal 2010 al 2013.

Royal Family, pronti gli esami per il Principe William

Stubbings ha accusato il cancro nel 2013 ed è l’ennesimo caso riguardo persone dell’esercito che volavano sugli elicotteri della Royal Force che hanno accusato cancro, i più noti sono ai polmoni, alla gola o ai testicoli. Ora c’è paura anche per il Principe William, specialmente visto che recentemente la Royal Family ha dovuto fare i conti con il cancro che ha riguardato sia Re Carlo che specialmente Kate Middleton, moglie di William.

Secondo quanto riportano insider vicini alla famiglia reale arrivano importanti novità e ‘Il principe William si sottoporrà ad una serie di test per verificare che non abbia contratto malattie legate al suo servizio militare o che comunque non abbia sviluppato nessuna forma di cancro dovuta al prestare servizio per il suo paese’.

Una situazione anomala e tanta ansia per i sudditi, si spera che non ci sia nulla di grave per l’erede al trono, la stessa Kate ha combattuto negli ultimi mesi e non è ancora guarita davvero del tutto.