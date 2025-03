Le fughe nere nella doccia non si possono vedere: con questo rimedio elimini subito lo sporco

La pulizia del bagno è un compito necessario e fondamentale. Infatti, la quantità di sporco che si va ad accumulare al suo interno è così evidente, da richiedere quotidianamente una pulizia profonda ed accurata senza trascurare alcun elemento. Ecco perché, pur non essendo una cosa piacevole, il bagno ha bisogno sempre della massima attenzione.

Per ottenere una pulizia impeccabile e per stroncare sul nascere qualsiasi tipo di problema, come ad esempio la formazione di muffa, germi e batteri, ogni elemento del bagno dovrà essere igienizzato in modo perfetto, ma soprattutto non si dovrà trascurare alcun centimetro. Ad esempio, è proprio all’interno del bagno che si nasconde un punto che riesce ad accumulare una quantità di sporco davvero impressionante e ciò nonostante non viene mai pulito a dovere: le fughe delle piastrelle della doccia, che il più delle volte diventano nere.

Fughe nere delle piastrelle della doccia come farle tornare bianche in poche mosse

Vista la frequenza con cui la doccia verrà usata in casa, soprattutto se siamo in presenza di una famiglia numerosa, non farà altro che far velocizzare l’accumulo di sporco tra le fughe delle piastrelle. Ed è proprio per questo motivo, che bisognerà pulirle periodicamente, in questo modo, infatti, non solo si eliminerà quell’antiestetico effetto nero, ma si scongiurerà anche la possibil formazione della muffa.

Sicuramente stare lì ore ed ore a pulire ogni singola fuga tra le piastrelle non piacevolissimo, in modo particolare se lo sporco da rimuovere sarà abbastanza, tuttavia, basterà usare questo semplice rimedio naturale e tutto lo sporco verrà via senza alcuna difficoltà. Per provare questo trucco servirà:

1 limone

Mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio

Mezzo bicchiere di aceto di vino bianco

1 bicchiere d’acqua

Una volta preparati tutti questi semplicissimi ingredienti ecco come procedere:

Prendere una ciotola e mettere al suo interno il succo del limone filtrato Aggiungere bicarbonato, aceto e acqua e mescolare fino ad ottenere un composto denso ma cremoso A questo punto, con l’aiuto di uno spazzolino o con un panno, stendere la crema sulle fughe, in modo tale da ricoprirle interamente Lasciare agire per circa 20 minuti Dopodiché sempre con l’aiuto dello spazzolino strofinare energeticamente, in questo modo si andrà ad agire in profondità eliminando tutti i residui di sporco Infine, non resta che risciacquare ed asciugare.

Ed ecco come in pochissimo tempo, anche lo sporco più ostinate è sparito del tutto e senza troppa fatica le fughe sono tornate pulite e perfette.